الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فحص 1476 مواطنا من أهالي الدخيلة في قافلة طبية مجانية بالإسكندرية

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية

واصلت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، تنفيذ القوافل الطبية المجانية خلال شهر مارس، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، حيث نظمت قافلة طبية بمنطقة الدخيلة على مدار يومين، بوحدة الدخيلة لطب الأسرة بمنطقة العجمي بالإسكندرية، والتي تبعد 23 كم عن أقرب مستشفي عام (مستشفي العامريه العام).

وقالت الدكتورة غادة ندا- وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 9 تخصصات (باطنة - أطفال - أسنان - جراحة - عظام - نساء - تنظيم أسرة - جلدية - رمد) وشارك فيها 59 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

تحويل 16 حالة للمستشفيات للتدخلات الطبية 

وأشارت ندا إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1476 مريض من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 16 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

فحص مرافقي المرضى وتثقيف صحي لأهالي المنطقة 

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 274 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و69 تحليلًا بمعمل الطفيليات و6 أشعة سينية، بالإضافة إلى فحص 203 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 472 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

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مديرية الشئون الصحية القوافل الطبية المجانية حياة كريمه وحدة الدخيلة صحة الإسكندرية

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