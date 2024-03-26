الثلاثاء 26 مارس 2024
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اقتصاد

الغرف التجارية: المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار خطوة إيجابية

فوزي عبدالجليل رئيس
فوزي عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية

قال فوزي عبدالجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 15% و30%، وتُطبق على جميع السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية.

وأوضح فوزي عبدالجليل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المبادرة تؤكد تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة لدعم المبادرة الوطنية التي وجهت بها القيادة السياسية، لافتًا إلى تكاتف جميع الجهود لخدمة المواطن المصري والتخفيف من حدة التضخم.

عبدالجليل: المبادرة تأتي في وقت مهم للمواطنين

ونوه عبدالجليل بأن المبادرة تأتي في وقت مهم للمواطنين، حيث يزداد عبء الأسعار على المواطن المصري بشكلٍ كبير خاصة في شهر رمضان الكريم، مما دفع الحكومة والقطاع الخاص إلى التكاتف لتخفيف هذا العبء.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية أصدر بيانًا أشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باتخاذ كل الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية.

وتأتي المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي مع قيادات الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

القطاع الخاص الحكومة تخفيض أسعار السلع أسعار السلع الأساسية توجيهات الرئيس عبد الفتاح الرئيس عبد الفتاح

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