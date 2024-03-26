الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط لصوص السيارات والمتاجر فى رمضان

لصوص السيارات
لصوص السيارات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (9 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لممارستهم نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة حديد التسليح من المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزتهم (بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش- عدد من الطلقات- سيارة نقل). 

واعترفوا بتصريفهم المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية " (صاحب مخرن خردة "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) تم ضبطه والمسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 عاطلين"لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة المعصرة.. وبحوزتهم (سيارة مستأجرة المستخدمة فى ارتكاب الوقائع- مبلغ مالى "متحصلات وقائع السرقة").. واعترفوا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

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ضبط 9 متهمين وراء سرقة حديد تسليح من موقع تحت الإنشاء بالتجمع

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"سرقوا الكباري".. اتهام 3 أشخاص بسرقة حديد مخرات السيول بأطفيح

وتمكنت الجهود من ضبط (سائق "له معلومات جنائية") لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة "ميكروباص" بأسلوب المفتاح المصطنع بدائرة قسم شرطة عين شمس.. وأرشد عن السيارة وضبط (أحد الأشخاص، سيدة) لقيامهما بسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.. وإعادة المسروقات.

ضبط لصوص السيارات رمضان مديرية امن القاهرة سرقة حديد التسليح نشاطا إجراميا

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