الثلاثاء 26 مارس 2024
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مصر

"السعيد" والجزار" يناقشان مقترح الخطة الاستثمارية لـ"الإسكان" 2024/ 2025

وزيرا التخطيط والإسكان
وزيرا التخطيط والإسكان يناقشان الخطة الاستثمارية الجديدة

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- عبر الفيديوكونفرانس- لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالي المقبل 2024/ 2025.

وخلال الاجتماع، أكدت السعيد أهمية المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، بهدف توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا تحقيق التنمية، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل، خاصة للعمالة المحلية بالمحافظات المنفذ بها المشروعات.

 وأوضحت أن الدولة المصرية قد حققت إنجازات غير مسبوقة في توفير السكن الملائم، مؤكدة أن توفير السكن الملائم يعد هدفا وطنيا أساسيا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 من أجل توفير ظروف معيشية أفضل لجميع المواطنين المصريين كجزء من تحقيق اجندة اهداف التنمية المستدامة.

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الالتزام الكامل في خطة العام المالي الجديد بتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يخصص سقف الاستثمارات الحكومية لكل جهات الإسناد في الخطة بما لا يتخطى تريليون جنيه، ويتم ترتيب الأولويات في عملية الإنفاق والاستمرار في منح المشروعات التي قاربت على الانتهاء الأولوية في الحصول على التمويل.

الاستثمارات المقترحة للإسكان

وشهد الاجتماع مناقشة الاستثمارات المقترحة للقطاعات المختلفة وهي قطاع المرافق، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وديوان عام وزارة الإسكان، والجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التابعة، وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.
 

وزيرة التخطيط عاصم الجزار وزير الإسكان خطة استثمارية وزارة الإسكان

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