تستخدمه الهند فى علاج الأمراض منذ القدم.. تناول "الشبت" يحمى من الإصابة بالسرطان

"الشبت" يمكن أن يكون طعمه حمضيًا وعشبيًا قليلًا، وقد تم استخدامه في الطب الهندي القديم منذ العصور القديمة، فهو نظام طبي تقليدي يستخدم نهجًا شموليًا لتحسين الصحة الجسدية والعقلية.

وحسب ما ذكر موقع "بولد سكاى"، تشير دراسات إلى أن الشبت يوفر مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات، وهي مواد يمكن أن تلعب دورًا في منع تلف الخلايا أو تأخيره، عند استخدامه طبيًا، فيقدم الشبت فوائد مثل إدارة الكوليسترول والسكري، بالإضافة إلى تقليل آلام الدورة الشهرية والمخاض، فيما تركز أبحاث على مكملات الشبت بدلًا من الشبت الطازج، لكن الطازج لا يزال يقدم فوائد محتملة.

يحتوى على مضادات الأكسدة:

مثل العديد من الأعشاب والتوابل، ترجع بعض فوائد الشبت إلى آثاره المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، على سبيل المثال الشبت والبقدونس والكزبرة والزعتر هي مصادر غنية بالفلافونويد ٦، وهي أصباغ نباتية طبيعية موجودة في الفواكه، والخضار، والمشروبات مثل الشاي.

وثبت أن مضادات الأكسدة الفلافونويدية تقدم عددا من الفوائد الصحية، حيث لديها خصائص مضادة للسرطان، مضادات الأكسدة، مضادة للالتهابات، ومضادة للفيروسات، فهى توفر تأثيرات حماية الدماغ والدعم المناعي

تخفيض نسبة الكوليسترول:

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، وتزداد المخاطر الصحية مع زيادة كمية الكوليسترول في الدم، على سبيل المثال، ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

وثبت أن مكملات الشبت تقلل من إجمالي نسبة الكوليسترول والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL). ويمكن أن يتسبب الكوليسترول الضار (LDL) في تراكم رواسب دهنية تسمى البلاك داخل الشرايين، ما قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

إدارة مرض السكرى:

يعاني حوالي 11.3% من البالغين في الولايات المتحدة، الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، من مرض السكري، وأكثر من واحد من كل ثلاثة مصابين بمقدمات مرض السكري. ويزيد مرض السكري المزمن (طويل الأمد) من خطر الإصابة بحالات مثل الخرف وأمراض القلب وهشاشة العظام (فقدان العظام) وتلف الكلى والاكتئاب وضعف وظائف المناعة.

وقد ثبت أن الشبت التكميلي يقدم تأثيرات خفض نسبة الجلوكوز في الدم، ويقلل من خطر حدوث مضاعفات مرض السكري، ويرجع ذلك إلى خصائص الشبت المضادة للأكسدة، فضلًا عن قدرته على تغيير الجينات المرتبطة بمسارات تنظيم الجلوكوز في الدم (السكر) والدهون.

تخفيف آلام الدورة الشهرية

حوالي 16%-91% من النساء اللاتي يعانين من فترة الحيض يعانين من عسر الطمث (آلام الدورة الشهرية)، و2%-29% يعانين من ألم شديد فقد يقلل الشبت من الألم.

على سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات أن مسحوق الشبت التكميلي كان فعالًا، مثل عقار مضاد للالتهابات غير الستيرويدية (NSAID) يسمى حمض الميفيناميك، في تقليل آلام الدورة الشهرية. تعمل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية عن طريق إيقاف إنتاج الجسم للمادة التي تسبب الألم والالتهاب.

تقليل القلق:

ذكرت دراسات منشورة في آثار أشكال مختلفة من الشبت على آلام المخاض والتقدم، كذلك القلق أثناء الولادة، والأوكسيتوسين هو هرمون يقلل من التوتر ويعزز الترابط. كما أنه يحفز الانقباضات أثناء المخاض، فهو دواء معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.