الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

معهد الموسيقى العربية يحتفل باليوم العالمي للمسرح.. غدًا

اليوم العالمي للمسرح
اليوم العالمي للمسرح

بالتزامن مع اليوم العالمي للمسرح، والذي بدأ الاحتفال به في عام 1962، يحتضن معهد الموسيقي العربية بمقره بشارع رمسيس، احتفالية اليوم العالمي للمسرح مساء غدٍ الأربعاء.

 

تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي للمسرح

 

ففي التاسعة والنصف من مساء غدٍ الأربعاء، والموافق 17 رمضان، وبالتعاون مع ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يحتضن مسرح معهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس، أمسية بمناسبة اليوم العالمي للمسرح.

 

ويشارك في الأمسية نخبة من المفكرين والفنانين في مقدمتهم الفنانة البيرة سميرة عبدالعزيز، الفنانة عزة لبيب، المخرج عمرو قابيل، دكتورة سمر سعيد، الفنان حسام داغر، الكاتب المسرحي عماد مطاوع، ودكتور حسام البدراوي  وتدير الأمسية دكتورة هبة سامي.

 

ويتخلل الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، فقرة غنائية للفنانة آية شوشة بمشاركة الطلبة الفائزين في مسابقات الدورة الخامسة من ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى. إلى جانب فقرة شعرية لـمحمد عيسى واستاند اب كوميدى للفنان عمر مأمون.

 

ويعود تاريخ الاحتفال بــ اليوم العالمي للمسرح إلي العام 1962، بمبادرة أطلقها المعهد الدولي للمسرح، ويحتفل به حول العالم في 27 مارس من كل عام، من خلال العديد من الأنشطة والاحتفاليات حول العالم لعدد من المبدعين في عالم المسرح، فضلا عن اختيار شخصية إبداعية في مجال عالم المسرح لتكريمها وإلقاء كلمة اليوم العالمي للمسرح كل عام.

   

تم إنشاء يوم المسرح العالمي من قبل الهيئة الدولية للمسرح وتم الاحتفال به لأول مرة في 27 مارس 1962، وهو تاريخ إطلاق موسم "مسرح الأمم" في باريس، منذ ذلك الحين وفي هذا التاريخ من كل عام، يتم الاحتفال باليوم العالمي للمسرح على نطاق عالمي.

 

ويهدف اليوم العالمي للمسرح إلي الترويج لفن المسرح عبر العالم ــ نشر المعرفة بين الناس حول قيمة النموذج الفني ــ تمكين مجتمعات الرقص والمسرح من الترويج لإعمالهم علی نطاق واسع حتی یدرك صناع القرار قیمة ھذه النماذج الفنية ودعمھما ــ التمتع بالفن المسرحي بحد ذاته.

اليوم العالمي للمسرح معهد الموسيقى العربية الفنانة سميرة عبد العزيز الكاتب المسرحي عماد مطاوع الفنان حسام داغر

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