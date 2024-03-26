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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"سر إلهى" الحلقة 15.. مصرع محمود حجازى بعد تناوله جرعة مخدرات زائدة

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل سر إلهي مشهدًا جمع كلًا من "نصرة" روجينا، "وبدر" محمود حجازي الذي تنازلت له عن كمية كبيرة من الذهب، وسرعان ما أخذ الذهب إلى منزله ليحتفل بجرعة كبيرة من المخدرات التي أودت بحياته على الفور.

باقي يومين على موعدنا مع مسلسل سر إلهي في رمضان | مبتدا
مسلسل سر إلهي 

أحداث الحلقة 15 من مسلسل سر إلهي

كما كشفت الحلقة الكثير من المفاجآت والصدمات، وسرعان ما انتقمت نصرة من شاهيناز هارون وسراج وبدر هارون، وهو ما أعطى بالتبعية الورث والذهب إلى "حلا" لتذهب إلى دار الإفتاء للتشاور حول أحقيتها في الحصول على الذهب أم لا، ليفاجئها دار الإفتاء بعدم أحقيتها بالحصول على الذهب، وهو ما فعلت عكسه بعد ذلك، حيث قامت بالاستيلاء على الذهب في إشارة إلى استمرارها بالسير على خطى نصرة.

وانتهت أحداث الحلقة الأخيرة بعودة نصرة (روجينا) إلى طبيعتها وا

إنشاء دار المسنين ورعايتهم كما كانت بدايتها، لتعود نصرة إلى حياتها الطبيعة من جديد في مساعدة الغير.

وكشفت الحلقة مفاجأة صادمة بعد أن قامت رحمة (نهى عابدين) بقتل شقيقها شريف (يوسف الأسدي)، على إثر خلافهما بسرقة الذهب الذي كان متواجدًا داخل منزل نصرة (روجينا)، وسرعان ما تدخلت نصرة في نفس اللحظة لتحاول إنقاذه بدون فائدة.

مسلسل سر إلهي 

كما انصاغت نصرة (روجينا) لحكم ربنا في الشرع الوين بخصوص الميراث، وتنازل "نصرة" عن غالبية أموالها لصالح دار الأيتام والمسنين، بعد تأكدها من عدم صحة أموالها التي استولت عليها من رجل الأعمال هارون، وسرعان ما قامت نصرة بالتنازل عن الأموال

أبطال مسلسل سر إلهي 
 

مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

مسلسل "سر إلهي"، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات ال15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأخيرة

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، ومن المقرر عرض الحلقة الأخيرة اليوم الإثنين في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA

البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.
الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.
الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
قناة CBC

البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا.
الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

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