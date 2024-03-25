الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل عامل فى البساتين لـ29 أبريل

محكمة
محكمة

أجّلت جنايات القاهرة محاكمة المتهم بقتل عامل بسبب خلاف مادي بينهما في البساتين لجلسة 29 أبريل المقبل، لحضور التقرير الطبي الشرعي.

صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار محمد حسني العالم، وعضوية المستشارين محمد فهمي عبدالكريم ومحمد عبدالمنعم بركات، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمد شحاتة.

حملت القضية رقم 28417 لسنة 2023 جنايات منطقة البساتين وجاء بها أن المتهم «شريف.ع» قتل عامل بسبب خلاف مادي بينهما.

بمواجهته أقرا بارتكابه الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها بإحالته للجنايات التي أصدرت السابق.

المحضر خلاف مادي محاكمة المتهم البساتين محكمة جنايات القاهرة

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