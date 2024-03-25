تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب في مدينة بدر لـ27 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة المتهمين بقتل شاب في مدينة بدر، إلى جلسة 27 مايو المقبل؛ لسماع شهود الاثبات.



صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على وعبدالعظيم صادق محمود، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.



كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة ضرب أفضي إلى الموت في مدينة بدر.



وكشفت التحقيقات في القضية رقم 7809 لسنة 2023 جنايات مدينة بدر والمقيدة برقم 2193 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، عن قيام المتهمين صبحي شوقي، إسلام صابر، مصطفي عبده، فارس السيد، عبدالله ضاحي، بالتعدي على شاب وتسببوا في موته بسبب ضربة أفضت إلى الموت، على الفور تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت إحالته للجنايات التي أصدرت السابق.