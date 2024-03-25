«أهل وعزوة».. وزير الشباب يشارك أهالي المطرية في أكبر مائدة رمضانية| صور

شارك د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، شباب وأهالي المطرية إفطار "15 رمضان" الذي ينظمه مجموعة من شباب وأهالي المطرية على مدار سنوات، إحياءً للقيم والعادات المصرية الأصيلة.

جاء ذلك بحضور د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تلبية لدعوة شباب المطرية ووفاء بالوعد، بحضور النسخة الحالية من الإفطار خلال لقاءه بمنظمي الإفطار العام الماضي.

ووجه شباب المطرية وأهاليها الشكر للدكتور أشرف صبحي لحضوره الإفطار، الذي يتم تنظيمه منذ 2013 كأطول مائدة رمضانية.

من جانبه، وجه وزير الرياضة الشكر لشباب وأهالي المطربة على الدعوة لمشاركتهم الإفطار، مثنياً على مجهودات شباب وأهالي المطرية في خدمة المجتمع واحياء القيم الايجابية والترابط المجتمعي من خلال هذا الحدث السنوى الهام .

حضر الإفطار د.أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة السابقة ورئيس مجلس ادارة مؤسسة فاهم للدعم النفسي، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وعدد من السفراء والشخصيات الدولية والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين.

وقدم وزير الشباب التهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني؛ بعد تأهل 21 لاعبًا ولاعبة إلى أولمبياد باريس، وذلك بعد انتهاء سلسلة البطولات العالمية و القارية المؤهلة.

وقال وزير الرياضة:"نعمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدعم ومساندة ابطالنا الرياضيين، فالمنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب".

وضمنت مصر تواجدها في المنافسات الأوليمبية على صعيد الفرق و الفردي للرجال والسيدات في سلاحي الشيش و سيف المبارزة (3 لاعبين أساسي + لاعب احتياطي) في كل سلاح بالإضافة إلى مشاركة فريق الرجال لسلاح السيف بالعدد الكامل (3 لاعبين أساسي + لاعب احتياطي)، بينما تشارك ندى حافظ فقط في منافسات الفردي لسلاح السيف للسيدات.