الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بحضور وزير الشباب.. مجلس الدولة ينظم حفل إفطاره الرمضاني السنوي

الحفل
الحفل

نظم مجلس الدولة حفل إفطاره الرمضاني السنوي، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدولة العربية والأجنبية، ورؤساء الهيئات القضائية، والعشرات من الشخصيات العامة وشيوخ قضاة مصر، وأعضاء المجلس.

استقبل المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة الحضور، وكان علي رأسهم المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبّد العال محافظ القاهرة، والمستشار حازم بدوي رئيس محكمة النقض، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية، المستشار بولس إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا.

حفل إفطاره الرمضاني سفراء الدولة العربية شيوخ قضاة مصر مجلس الدولة

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