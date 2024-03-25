الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز

سياسي

"الوفد" يرحّب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

رحّب د.عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد بقرار مجلس الأمن، الصادر اليوم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال رمضان وتوفير الأجواء لاستمراره بشكل دائم.

العدوان الاسرائيلي
وأكد يمامة أن القرار رغم تأخره إلا أنه كان ضروريآ لوقف العدوان الإسرائيلي والسماح بدخول المساعدات لإنقاذ الاشقاء الفلسطينين في غزة، مشيدا بتضمين القرار لإدخال المساعدات بغير شروط وتبادل الأسري وتهيئة المناخ لوقف دائم وانهاء للعدوان.

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أستاذ قانون دولى: قرار مجلس الأمن جاء متأخرًا لكنه خطوة مهمة

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الخارجية الأمريكية: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة غير ملزم

من جانبها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقالت فون دير لاين، في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن تنفيذ القرار "أمر حيوي لحماية جميع المدنيين".

ولأول مرة، دعا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة الذي تم إقراره الاثنين بعد أن أسقطت الولايات المتحدة تهديدها باستخدام حق النقض في خرق كبير مع الحكومة الإسرائيلية، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية. 

وتستجيب منظمات الإغاثة لتصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

ووصف بيان صادر عن لجنة الإنقاذ الدولية قرار الأمم المتحدة بأنه "نقطة تحول حاسمة" وحذر من أنه دون وقف إطلاق النار الذي تحترمه جميع الأطراف، فإن غزة تخاطر بمواجهة المزيد من الكارثة. وتضيف:

وتحث لجنة الإنقاذ الدولية أعضاء المجلس بما في ذلك المملكة المتحدة، على الاستفادة من كل نفوذهم لتحقيق وقف فوري للأعمال العدائية والعمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار.

حزب الوفد مجلس الأمن قطاع غزة شهر رمضان العدوان الإسرائيلى

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