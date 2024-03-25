"المفوضية الأوروبية" ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقالت فون دير لاين، في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن تنفيذ القرار "أمر حيوي لحماية جميع المدنيين".

ولأول مرة، دعا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة والذي تم إقراره يوم الاثنين بعد أن أسقطت الولايات المتحدة تهديدها باستخدام حق النقض، في خرق كبير مع الحكومة الإسرائيلية، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.

منظمات الإغاثة لتصويت مجلس الأمن



تستجيب منظمات الإغاثة لتصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

ووصف بيان صادر عن لجنة الإنقاذ الدولية قرار الأمم المتحدة بأنه "نقطة تحول حاسمة" وحذر من أنه دون وقف إطلاق النار الذي تحترمه جميع الأطراف، فإن غزة تخاطر بمواجهة المزيد من الكارثة. وتضيف:

وتحث لجنة الإنقاذ الدولية أعضاء المجلس، بما في ذلك المملكة المتحدة، على الاستفادة من كل نفوذهم لتحقيق وقف فوري للأعمال العدائية والعمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار.

إن قرار الأمم المتحدة هو "خطوة مرحب بها إلى الأمام ولكنها طال انتظارها"، وفقا لبيان صادر عن منظمة كير الدولية في المملكة المتحدة، الذي حذر من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيكون له عواقب "وخيمة تماما" على المدنيين، بما في ذلك النساء والفتيات.

وتضيف: ومع اقتراب المجاعة في غزة، فإن وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الوحيد لخفض عدد القتلى. يجب تنفيذ القرار، ليس هناك وقت لنضيعه.

تقول منظمة أوكسفام إنها ترحب بقرار الأمم المتحدة، لكنها تقول إنه على الرغم من أنه "خطوة في الاتجاه الصحيح" إلا أنه "لا يرقى إلى مستوى وقف إطلاق النار الدائم المطلوب حقًا ويأتي بعد فوات الأوان بالنسبة لأكثر من 32 ألف فلسطيني قتلوا في غزة". وآلاف آخرين في عداد المفقودين، في حين أن مجلس الأمن يضغط على الدلالات".

وتضيف: مجرد توقف لمدة أسبوعين لا يكفي. ويجب أن يؤدي هذا الوقف الأولي للعنف إلى وقف دائم لإطلاق النار وسلام مستدام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء؛ حتى يتمكن الناس في غزة من الحداد على أحبائهم والبدء في الطريق الطويل للتعافي وإعادة الإعمار.