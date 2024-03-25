نزار الفارس لـ "بسمة وهبة": "وانتي مالك مش من حقك تسأليني"

حرص الإعلامي نزار الفارس، الرد على فيديو إنتقاد الفنانة رانيا يوسف له، قائلًا: “لم أشعر بأى إهانة، وهي تقول أني تجاوزت الحدود بأسئلتي وأنا أصلا عملت برومو عبارة عن 60 ثانية ونشرت فقط السؤال الجريء عندها فى الفيسبوك والإنستجرام، وبعد الحلقة قالتلي أنها عمرها ما هتندم أنها عملت الحوار معي”.

خلافات نزار الفارس مع النجوم

وأكد الإعلامي نزار الفارس، خلال لقائه ببرنامج “العرافة” مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائيةة “المحور”، أن الفنانة رانيا يوسف كانت شديدة اللطف معه طوال الحلقة، وكان بينهم الاحترام المتبادل حتى انتهاء التصوير.

وأضاف في حديثه، أن الحديث حول بكاءه للنجوم من أجل التسجيل والتصوير معه أمر ليس صحيح على الإطلاق، معبرًا:" أنا معيطتش لحد، وحورية فرغلي، سعد الصغير، ورانيا يوسف أخدوا أجورهم بالكامل".

أجور النجوم

وعندما قامت الإعلامية بسمة وهبة بطرح سؤال عليه لمعرفة قيمة أجور النجوم اللذين جاءوا إلى برنامجه قال:" وأنتي مالك أديها كام ودا مش من حقك وهذا شيء شخصي بيني وبينها عيب تعرفيه".