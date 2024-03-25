الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نزار الفارس لـ "بسمة وهبة": "وانتي مالك مش من حقك تسأليني"

نزار الفارس
نزار الفارس

حرص الإعلامي نزار الفارس، الرد على فيديو إنتقاد الفنانة رانيا يوسف له، قائلًا: “لم أشعر بأى إهانة، وهي تقول أني تجاوزت الحدود بأسئلتي وأنا أصلا عملت برومو عبارة عن 60 ثانية ونشرت فقط السؤال الجريء عندها فى الفيسبوك والإنستجرام، وبعد الحلقة قالتلي أنها  عمرها ما هتندم أنها عملت الحوار معي”.

خلافات نزار الفارس مع النجوم

وأكد الإعلامي نزار الفارس، خلال لقائه ببرنامج “العرافة” مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائيةة “المحور”، أن الفنانة رانيا يوسف كانت شديدة اللطف معه طوال الحلقة، وكان بينهم الاحترام المتبادل حتى انتهاء التصوير.

وأضاف في حديثه، أن الحديث حول بكاءه للنجوم من أجل التسجيل والتصوير معه أمر ليس صحيح على الإطلاق، معبرًا:" أنا معيطتش لحد، وحورية فرغلي، سعد الصغير، ورانيا يوسف أخدوا أجورهم بالكامل".

أجور النجوم

وعندما قامت الإعلامية بسمة وهبة بطرح سؤال عليه لمعرفة قيمة أجور النجوم اللذين جاءوا إلى برنامجه قال:" وأنتي مالك أديها كام ودا مش من حقك وهذا شيء شخصي بيني وبينها عيب تعرفيه".

نزار الفارس بسمة وهبة المحور العرافة رانيا يوسف

الأكثر قراءة

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

ترامب: إسرائيل تفقد الدعم الدولى وعليها إنهاء الحرب

مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف أسباب استقالة الوزير الإسرائيلى "جدعون ساعر"

نتنياهو يلغى زيارة وفد بلاده إلى واشنطن بعد امتناعها عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. محمود يطرد والدة فاروق.. وياسين يرفض مقابلة عمه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟