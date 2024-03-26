الثلاثاء 26 مارس 2024
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سياسي

النائبة ميرال الهريدى: الرئيس السيسي غير شكل الحياة السياسية فى مصر

النائبة ميرال الهريدي
النائبة ميرال الهريدي

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار 10 سنوات ماضية من توليه الحكم أعقاب ثورة 30 يونيو، استطاع أن يغير شكل الحياة السياسية في مصر، حيث قدّم نموذجًا فريدًا من العمل والإنجاز الذي طال كافة الملفات والمجالات المختلفة سياسيا اقتصاديا واجتماعيا.

وأوضحت النائبة ميرال الهريدي أن الرئيس السيسي سعى لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والثروة التشريعية الهائلة ما بين استحداث القوانين والتعديلات الهامة التي طرأت على البعض منها لتتواكب مع متطلبات واحتياجات العصر، وفتح الباب أمام الحوار السياسي والحزبي والاجتماعي للمشاركة في صناعة القرار بما يخدم الوطن والمواطن، وهو ما يتم ترجمته الآن من تنفيذ لتوصيات الحوار الوطني.

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تمكين الشباب

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه من بين الإنجازات التي قدمها الرئيس السيسي التقدم في ملف تمكين الشباب وتنمية كافة مقدراتهم وأفكارهم، من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وانطلاق المؤتمرات الوطنية للشباب، ووصول الشباب إلى حركات المحافظين وعضوية مجلسي النواب والشيوخ، وإطلاق مبادرات تأهيل الشباب لسوق العمل وتمكينهم في المناصب القيادية.

ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن من بين الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي لتحقيق النهضة الشاملة، اهتمامه البالغ بذوي الهمم من خلال التشريعات والمبادرات المختلفة، فضلًا عن استعادة استقرار الدولة المصرية وتوازنها في العلاقات الخارجية وفرض رؤيتها ومكانتها الإقليمية، ورسخت الدولة المصرية علاقات دبلوماسية فرضت من خلالها احترامها على الآخرين، والعمل على إعادة رسم العلاقات مع دول العالم، فكان لمصر دورها في قيادة الاتحاد الإفريقي والاتساق مع الاتحاد الأوروبي في ملفات وقضايا دولية عديدة وبارزة.

ذوي الهمم

وأكدت "الهريدي" أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم أيضا، حيث أنشأت صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وطرحت بطاقة الخدمات المتكاملة، وأنشأت فصولًا جديدة لاستيعاب جميع الأشخاص من ذوي الهمم، وكذلك حظيت المرأة باهتمام بالغ في عهد الرئيس السيسي الذي عزز من تمكين المرأة في النهوض بالمجتمع وتطوره واستقراره، وترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجنسين ومبادئ تكافؤ الفرص وتعزيز درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات.

عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن حزب حماة الوطن لجنة الدفاع والأمن القومي الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 30 يونيو

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