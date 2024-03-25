الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عدلى القيعى لـ"كلم ربنا": دخلت منظومة الأهلى بالصدفة وربنا عوّضنى من الشطب بالنجاح فى قائمة صالح سليم

جريدة الدستور

كشف الكابتن عدلي القيعي عن تفاصيل إنسانية يذكرها لأول مرة، تخص تعرض والده والأسرة في الستينات للتأميم وفرض الحراسة، خلال استضافته ببرنامج كلم ربنا مع أحمد الخطيب على الراديو 9090.

وقال القيعي إن تجربة والده في الصبر والتسليم بقضاء الله والرضا بالمكتوب ملهمة بالنسبة له وتعلم منها دروس كثيرا أهمها أن السعادة في الصبر والرضا.

وأوضح القيعي أنه دخل منظومة النادي الأهلى الإدارية بدعوة من الكابتن صالح سليم لخوض الانتخابات على قائمته، مشيرا إلى أنه الوحيد الذي نجح في تلك الانتخابات آنذاك من قائمة صالح سليم.

وتابع: لم أخطط يوما لدخول الأهلى، والقدر هو الذي رتب له هذا المشوار الطويل في الحياة وأساس هذا المشوار هو الرضا والقبول بما يقسمه الله للإنسان.

عدلى القيعى أحمد الخطيب راديو 9090 برنامج كلم ربنا الاهلى

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