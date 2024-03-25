الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قبل الخبر.. "المتحدة" يهز شباك مبتدا بثلاثية في الدورة الرمضانية

فريق المتحدة
فريق المتحدة

نجح فريق المتحدة في التغلب على نظيره مبتدا، مساء اليوم، ضمن مباريات دورة المتحدة الرمضانية التي تقام في يومها الرابع على التوالي، حيث تغلب (المتحدة united) على نظيره بثلاثة أهداف لهدف.

وتُقام مباريات دورة "المتحدة" الرمضانية على ملاعب شباب الجزيرة، وذلك خلال الفترة من 22 مارس الجاري وحتى يوم 2 أبريل المقبل.

مواجهات نارية في اليوم الرابع من دورة "المتحدة"

وتشهد، مساء اليوم، إقامة 5 مباريات في دورة "المتحدة"، وذلك لليوم الرابع على التوالي، وسط منافسة قوية وشرسة وندية كبيرة بين كل الفرق المتنافسة، الراغبة جميعًا فى تحقيق الفوز، لمواصلة المشوار نحو المباراة النهائية، والتتويج باللقب.

- وتنطلق المباراة الأولى بمواجهة فريق "مبتدا" نظيره "المتحدة United" في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- يلتقي فريق "إكسترا لايف" نظيره "Estadat" في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

- يواجه فريق "Bee interactive" نظيره قناة "الوثائقية" في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

- يخوض فريق "الحياة" مواجهة نارية أمام نظيره "سي بي سي" في الساعة العاشرة والربع مساءً.

- بينما يواجه فريق "سينرجي films" نظيره "ON E" في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وتحمل قناة "الحياة" لقب النسخة الأولى لدورة "المتحدة" الرمضانية، بعد تغلب فريقها على "القاهرة الإخبارية" فى المباراة النهائية بنتيجة 3-0.

بينما توج فريق "أون تايم سبورتس" بالمركز الثالث، بعد الفوز على "سينرجى" بهدفين نظيفين.

 

المتحدة فريق المتحدة مبتدأ دورة المتحدة الرمضانية ملاعب شباب الجزيرة

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