الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نحال يكشف لـ "باب رزق" سر كثافة الإقبال على استيراد النحل المصري

الكاتب يسري الفخراني
الكاتب يسري الفخراني

قدم الكاتب يسري الفخراني، خلال حلقة اليوم من برنامجه “باب رزق” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، تفاصيل وأسرار عالم النحل، معلقًا:"عالم يعيش على الحب والكل يعمل الجميع معا ويومهم لعب وضحك وحب وعمل داخل عالم خلية النحل، وفي أسرار وحكايات مليكات وشغلات ووصيفات وهي مملكة كل حركة فيها بنظام لا تعترف بالخطأ ولا تعرف الخطأ".

أسار عالم النحل 

وأكد يسري الفخراني: "عالم تربية النحل ممكن يكون باب رزق لناس كتير من تربية النحل وخلايا النحل ومحتاج امكانيات قليلة وخبرة فقط، وميزة النحل أن في مواسم طول السنة وكل موسم ينتج نوع من العسل الجميل ونعرف اسراره".

 

وفي السياق ذاته، قال أبو بكر هاشم، نحال وصاحب مزرعة إنتاج عسل، إن النحل المصري مقاوم لتغيرات المناخ ويصدر للدول العربية والنحل المصري من حلاوته يستطيع مقاومة جميع الأمراض على مستوى العالم، مشيرا إلى أن لون النحلة المصري تختلف منها رمادي ومنها غامق ومنها تميل للصفار والاحمرار.

طباع النحل المصري 

وأكد أبو بكر هاشم، خلال حديثه لكاميرا برنامج “باب رزق”، أن النحل المصري طباعها خفيفة في الحركة ويتم تصدير النحل المصري للدول العربية وأهمها السعودية والإمارات وقطر والكويت، موضحا أن هذه الدول تستورد النحل المصري لقدرته على تحمل درجات حرارة عالية.

أبواب رزق يسرى الفخراني دي ام سي أسرار عالم النحل التصدير للخارج

الأكثر قراءة

نتنياهو يلغى زيارة وفد بلاده إلى واشنطن بعد امتناعها عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

مسلسل الحشاشين الحلقة 15.. هل يذهب عمر الخيام إلى حسن الصباح فى قلعة ألموت؟

موعد عيد القيامة 2024 في مصر.. كذلك مناسبات شهر مايو 2024

عاجل.. رئيس الوزراء: انتهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 15.. محاولة للحصول على شحنة ثانية من السمك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟