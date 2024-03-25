نحال يكشف لـ "باب رزق" سر كثافة الإقبال على استيراد النحل المصري

قدم الكاتب يسري الفخراني، خلال حلقة اليوم من برنامجه “باب رزق” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، تفاصيل وأسرار عالم النحل، معلقًا:"عالم يعيش على الحب والكل يعمل الجميع معا ويومهم لعب وضحك وحب وعمل داخل عالم خلية النحل، وفي أسرار وحكايات مليكات وشغلات ووصيفات وهي مملكة كل حركة فيها بنظام لا تعترف بالخطأ ولا تعرف الخطأ".

أسار عالم النحل

وأكد يسري الفخراني: "عالم تربية النحل ممكن يكون باب رزق لناس كتير من تربية النحل وخلايا النحل ومحتاج امكانيات قليلة وخبرة فقط، وميزة النحل أن في مواسم طول السنة وكل موسم ينتج نوع من العسل الجميل ونعرف اسراره".

وفي السياق ذاته، قال أبو بكر هاشم، نحال وصاحب مزرعة إنتاج عسل، إن النحل المصري مقاوم لتغيرات المناخ ويصدر للدول العربية والنحل المصري من حلاوته يستطيع مقاومة جميع الأمراض على مستوى العالم، مشيرا إلى أن لون النحلة المصري تختلف منها رمادي ومنها غامق ومنها تميل للصفار والاحمرار.

طباع النحل المصري

وأكد أبو بكر هاشم، خلال حديثه لكاميرا برنامج “باب رزق”، أن النحل المصري طباعها خفيفة في الحركة ويتم تصدير النحل المصري للدول العربية وأهمها السعودية والإمارات وقطر والكويت، موضحا أن هذه الدول تستورد النحل المصري لقدرته على تحمل درجات حرارة عالية.