"باب رزق" داخل معرض لفن الديكوباج: إبداع من نوع خاص (فيديو)

التقى الكاتب يسري الفخراني، الفنانة ولاء سعد التي تبدع في دمج فن الديكوباج بالجلود لإخراج أعمال من وحي الحضارة المصرية داخل معرضها.

وقالت "سعد" خلال برنامج "باب رزق" المُذاع على قناة "dmc" الأحد، إن فن الديكوباج مرن جدًا وتستطيع من خلاله العمل على أي خامات مثل الخشب، البلاستيك، المعدن، والجداريات.

كما أشارت الفنانة ولاء سعد، إلى أن فن الديكوباج يعتمد على القدرات بتاعته ازاي ولازم تكون مختلف، والفن ده بدأ سنة 1800 وكان الفقراء يستخدموه عشان يجددوا في بيتوهم ويستخدموا الأوراق ويجدد المنظر".

وأضافت: "دائمًا نبحث عن الشيء المختلف، والديكوباج معناه القص اللصق كانوا زمان يستخدمون أوراق الجرائد ويلونوها لتجديد عفش المنزل".

وتابعت: "فن الديكوباج وصل مصر من 10 سنوات وكان محصورًا في الاستخدامات المنزلية والديكورات البسيطة، بعد ذلك بدأت الناس تطور في المجال وبدأوا يستخدموه في تجديد أثاث المنازل، وعودته جاءت من النساء وأكثر ناس تعمل في هذا المجال في مصر النساء".

وعلّق "الفخراني" قائلًا: " فن الديكوباج فن عظيم وجميل يطلع منه حاجات كتير في استخداماتنا اليومية وهو إبداع من نوع خاص".

ويقدم الإعلامي يسري الفخراني برنامج "باب رزق" خلال شهر رمضان المبارك على قناة dmc يوميًا.