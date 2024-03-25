"تضامنا مع غزة".. علم فلسطين يرفرف في إفطار المطرية

الاحتفال بإفطار المطرية في العام العاشر لـ إفطار المطرية ، رفع علم فلسطين في عزبة حمادة بالمطرية كرسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، وشهد الاحتفال حضور عدد من المسؤولين والفنانين والمشاهير، وكانت الأجواء مليئة بروحانيات رمضانية.



"لمة العيلة" شعار إفطار المطرية للعام الحالي

تم تزيين جدران المنازل في العزبة برسومات لشخصيات رمضانية وكرتونية مثل بكار وبوجى وطمطم وفؤاد المهندس، بالإضافة إلى صور ورسومات للنقشبندي وشخصيات أخرى. كما تم اختيار شعار "لمة العيلة" لإفطار هذا العام ووضعه على اللافتات المعلقة على الشوارع.

تجتمع أهالي العزبة حول طاولة إفطار واحدة للعام العاشر على التوالي، حيث يشارك الجميع في خدمة الضيوف وإعداد الطعام وتوزيعه. هذا الجمع يمنح الأجواء روحًا مميزة من البهجة والسرور والسعادة خلال شهر رمضان.

ويُشارك في إفطار المطرية آلاف من الأشخاص من مختلف الأعمار من سكان المنطقة وخارجها، مما يخلق جوا من الألفة والبهجة، فضلا عن تواجد كبير لوسائل الإعلام لتغطية هذا الحدث الذي أصبح أحد العلامات في شهر رمضان في مصر كل عام.

10 سنوات من إفطار المطرية

تم تنظيم إفطار جماعي في الحي المطرية لأول مرة قبل عشر سنوات، ومنذ ذلك الحين أصبح هذا الحدث تقليدًا سنويًا يستعد له سكان الحي بحماس واهتمام كبير. يتم تجهيز أطول مائدة إفطار تمتد على طول الشوارع ويتم تزيين الحي بالأنوار والزينة استعدادًا لهذا الحدث الاحتفالي.

تجهيزات الإفطار تشمل أشهى الأطعمة والحلويات، حيث يعمل السكان على إضافة لمسات جديدة كل عام لجعل الحدث مميزًا.

وقد حصل إفطار المطرية على شهرة عالمية بسبب حصوله على لقب أطول مائدة إفطار رمضانية، وقد شهد حضور عدد من الشخصيات الدولية وتغطية واسعة من وسائل الإعلام العالمية.