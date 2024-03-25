الإثنين 25 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

علم مصر يزين احتفالات العام العاشر على إطلاق "إفطار المطرية" (صور)

إفطار المطرية
إفطار المطرية

شهدت مظاهر الاحتفال بعزبة حمادة بمنطقة المطرية أشكالًا مختلفة في العام العاشرعلى إطلاق إفطار المطرية وسط حضور كبير من المواطنين من أبناء المنطقة وخارجها، ومن بين تلك المظاهر رفع أعلام مصر والتفاعل مع أنغام موسيقى الأغاني الوطنية وسط أجواء احتفالية.

"لمة العيلة" شعار إفطار المطرية للعام الحالي

تزينت جدران المنازل برسومات لشخصيات رمضانية وكرتونية كبكار وبوجى وطمطم فؤاد المهندس وكذلك صور ورسومات للنقشبندي وغيره من الشخصيات، كما اتخذوا شعار الإفطار لهذا العام "لمة العيلة"، والذي كتب على اللافتات المعلقة على الشوارع.

واجتمع أهالي العزبة حول طاولة إفطار واحدة للعام العاشر على التوالي، ويشارك الصغار والكبار في خدمة ضيوف المائدة وإعداد الطعام وتوزيعه، مما يمنح الأجواء روحًا مميزة من البهجة والسرور والسعادة خلال شهر رمضان.

إفطار المطرية بيجمع الحبايب 

يُشارك في إفطار المطرية آلاف من الأشخاص من مختلف الأعمار من سكان المنطقة وخارجها، مما يخلق جوا من الألفة والبهجة، فضلا عن تواجد كبير لوسائل الإعلام لتغطية هذا الحدث الذي أصبح أحد العلامات بشهر رمضان في مصر كل عام.

10 سنوات من إفطار المطرية

انطلق إفطار المطرية لأول مرة قبل عشر سنوات، حيث بدأت عزبة حمادة بالمطرية الفكرة بقيام سكانها بتنظيم إفطار جماعي خلال شهر رمضان، يشتمل على أطول مائدة أفطار والتي تتراص بطول الشوارع وتحولت كتقليد في منتصف شهر رمضان كل عام حيث يستعد السكان في الخامس عشر من الشهر بتجهيز الموائد بأشهى الأطعمة والحلويات في كل حارة، وسط أجواء احتفالية.

قبل حفل الإفطار الجماعي.. أهالي المطرية يرفعون علم فلسطين تضامنا مع أهالي غزة

لمة العيلة.. أحد منظمى فطار المطرية: الجميع يتشارك ( فيديو)


وكان إفطار المطرية الأول في عام 2013، وتحول هذا الحدث من حدث محلي إلى الشهرة العالمية بعد أن حصدت لقب أطول مائدة إفطار رمضانية.

وتشهد شوارع المطرية استعدادات مكثفة لتجهيز الموائد وإعداد الطعام والحلويات، بالإضافة إلى تزيين الشوارع بالزينة والأنوار استعدادًا لاستقبال هذا الحدث، فيما يقوم السيدات بإعداد وجبات الإفطار ومنها ما يقرب لألف كيلو من المحاشي، وتحرص الأهالي كل عام على إضافة شيء جديد بالمقارنة مع المواسم السابقة.

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افطار المطرية إفطار المطرية للعام الحالي منطقة المطرية العام العاشر لمة العيلة

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