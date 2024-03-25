الإثنين 25 مارس 2024
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توك شو

"باب رزق" لـ يسري الفخراني" يستعرض تقريرًا حول أسرار مملكة النحل المصرية

باب رزق
باب رزق

عرض برنامج «باب رزق»، للإعلامي يسري الفخراني، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «في عالم يعيش على الحب والكل فيه يعمل.. رحلة في مملكة النحل المصرية»، حيث سنة الله في الكون أن النحل لا يعرف الخطأ وكل حركة له بنظام دقيق.

أسرار خلايا النحل 

وأكد الإعلامي يسري الفخراني، أنه سعيد برؤية مملكة النحل، معبرًا:" سعيد بزيارتي لأحد المزارع التي تنتج عسل النحل المصري، ليه ميبقاش ده مصدر رزق لناس كتير، تربية النحل مصدر رزق جميل، لأنه بيحتاج إمكانيات بسيطة وخبرة قليلة، وعند اللجوء لأي نحال، ممكن تستخلص خبراته في وقت قليل».

أجود الأنواع

وأضاف أن مميزات النحل كثيرة ومتعددة، ويكمن الإشارة إلى أن هذه الكائنات تتميز بوجودها في جميع مواسم العام، فكل موسم يُنتج نوع جديد من أنواع العسل.

وتابع:" أسرار النحل تختلف من خلية لأخرى، ويكن القول أن النحل المصري من أهم وأشطر النحل في العالم».


 

يسرى الفخراني أبواب رزق دي ام سي أسرار خلايا النحل الإعللامي يسري الفخراني

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