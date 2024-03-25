كم من الوقت يستغرق مريض السرطان للتعافي؟.. أُصيبت به سهر الصايغ في "المعلم"

مازال تفاعل الجمهور على مسلسلات رمضان 2024 مستمر، ومن بين المسلسلات التي كان لافتًا تصدرها محركات البحث، مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان الذي تصدر الترند في مصر وعدد من البلدان العربية بعد عرض أول ثلاث حلقات.

وشهد المسلسل على مدار الحلقات الماضية، العديد من الأحداث والمفاجآت التي صدمت جمهور مسلسل المعلم، من بينها إصابة "زمزم" التي تُجسد دورها الفنانة سهر الصايغ، بسرطان الدم، ليتحول مسار رحلتها ضمن أحداث المسلسل التي تتصاعد يوم تلو الآخر.

في هذا التقرير، يستعرض "الدستور" الوقت الذي يستغرقه مريض السرطان للتعافي منه، تزامنًا مع عرضه ضمن أحداث مسلسل المعلم، ويكون محور الظهور على مدار الحلقات المُقبلة.

كم من الوقت يستغرق مريض السرطان للتعافي؟

ليس هناك شك في أن العلاج الإشعاعي يمكن أن يحدث فرقًا بين الحياة والموت لمرضى السرطان، ولكن لسوء الحظ غالبًا ما يكون له تكلفة.

يرتبط العلاج الإشعاعي بآثار جانبية قاسية، لا يظهر الكثير منها إلا بعد أشهر أو سنوات من العلاج. تحدث الآثار الجانبية الحادة وتختفي خلال 14 يومًا من العلاج، لكن الآثار طويلة المدى مثل تنكس العظام وتقرحات الجلد وتهيج المثانة تستغرق وقتًا أطول بكثير لتظهر.

إنَّ مضاعفات العلاج الإشعاعي محبطة ومؤلمة ومحرجة في كثير من الأحيان، ولكن استخدام العلاج المستمر، مثل العلاج بالأكسجين عالي الضغط (HBOT)، يمكن أن يسرع من تعافيك من العلاج الإشعاعي بطريقة طبيعية ويمنع الأعراض من تحديد نوعية حياتك.

ما هي الأنواع المختلفة من العلاج الإشعاعي؟

يستخدم العلاج الإشعاعي جرعات مركزة من الإشعاع لقتل الخلايا السرطانية وتقليل حجم الأورام، اعتمادًا على نوع السرطان الموجود في الجسم، يمكن استخدام أحد نوعين من العلاج الإشعاعي.

يستخدم العلاج الإشعاعي الخارجي آلة كبيرة لإرسال الإشعاع إلى المنطقة المحددة التي تحتوي على السرطان، لا يلمس جهاز الإشعاع الجسم أبدًا، ولكنه يتحرك لتوصيل الإشعاع إلى أجزاء محددة من الجسم، ويعد الإشعاع الخارجي هو النوع الأكثر شيوعًا لعلاج العديد من أنواع السرطان.

من ناحية أخرى، يستخدم العلاج الإشعاعي الداخلي مصدرًا إشعاعيًا صلبًا أو سائلًا لتوصيل الإشعاع فعليًا داخل الجسم. إذا تم استخدام مصدر صلب للإشعاع، فإنه يستهدف فقط جزءًا معينًا من الجسم للعلاج الموضعي، خاصة سرطانات الرأس والرقبة والثدي وعنق الرحم والبروستاتا والعين. إذا تم استخدام مصدر سائل للإشعاع، فإنه يعتبر علاجًا جهازيًا ينتقل عبر الدم إلى الأنسجة في جميع أنحاء الجسم بأكمله.

غالبًا ما يُستخدم العلاج الإشعاعي جنبًا إلى جنب مع علاجات أو عمليات جراحية أخرى لاستهداف السرطان بأكثر الطرق استراتيجية ممكنة. غالبًا ما يتم استخدامه لتسهيل الجراحة عن طريق تقليص حجم الورم مسبقًا. يتم استخدام العلاج الإشعاعي أثناء الجراحة للذهاب مباشرة إلى الخلايا السرطانية دون المرور عبر الجلد.

كم من الوقت يستغرق التعافي من العلاج الإشعاعي؟

كل شيء بدءًا من عمرك وقت التعرض للإشعاع وحتى نوع السرطان الذي تم علاجه يمكن أن يؤثر على طريقك إلى التعافي من الإشعاع. على الرغم من أن معظم العلاجات الإشعاعية تستهدف فقط مجموعات محددة من الخلايا السرطانية، إلا أن تأثيرات الإشعاع يمكن أن تنتشر بسهولة إلى الخلايا المجاورة. يتعافى معظمهم في غضون بضعة أسابيع، لكن بعض الإصابات تتطور لاحقًا أو تتطلب عملية تعافي أطول.

انخفاض كثافة العظام

الإشعاع قوي للغاية لدرجة أنه يمكن أن يضعف العظام ويسبب هشاشة العظام ونخر العظام. وبما أن العظام كائنات حية ومتنامية، فإن الإشعاع يضر بخلاياها النشطة ويضعف قوتها. قد تصبح أضلاع صدرك أو عظام ساقك أكثر عرضة للكسور والكسور.

خلل في وظائف الأمعاء والمثانة

مثلما يضر الإشعاع بالخلايا الموجودة في عظامك، فإنه يؤثر أيضًا على الخلايا الموجودة في الأمعاء والمثانة. قد تواجه دمًا في البول، وانخفاضًا في التحكم في المثانة، وخللًا جنسيًا، وانقطاعًا في روتينك اليومي.

الحروق

غالبًا ما يؤدي التعرض المكثف للأشعة السينية أثناء العلاج الإشعاعي إلى حروق مؤلمة في جميع أنحاء الجلد. عندما تمر الأشعة السينية عبر الجلد، فإنها تنتج جذور حرة خطيرة تدمر الحمض النووي، وتجرح أنسجة الجلد، وتسبب الالتهاب. هذا التأثير الجانبي شائع جدًا لدرجة أن حوالي 85% من مرضى الإشعاع يعانون من حروق متوسطة إلى شديدة أثناء العلاج وبعده

تحدث الحروق الإشعاعية بعد فترة وجيزة من العلاج، ولكن بسبب انخفاض قدرة الجسم على الشفاء، يمكن أن يستمر تلف الجلد لأشهر أو سنوات دون التدخل المناسب. وهذا صحيح بشكل خاص حيث يتم جدولة العلاجات الإشعاعية في تتابع سريع، مما يحد من الوقت اللازم للشفاء والإصلاح بين الجرعات.

يأخذ الحرق أشكالًا مختلفة بعد الإشعاع. تتفاقم العديد من أعراض الحروق الإشعاعية بمرور الوقت، بما في ذلك الرطوبة والتقرحات وتغيرات التصبغ والتقشير والحكة.

كم من الوقت يستغرق اختفاء الآثار الجانبية للإشعاع؟

الآثار العامة للعلاج الإشعاعي مثل التعب والغثيان والصداع تختفي بسرعة إلى حد ما بعد العلاج. يحتاج جسمك فقط إلى وقت لمعالجة الإشعاع ولكن يمكنه التعافي في غضون بضعة أسابيع.

من ناحية أخرى، قد تتطلب الآثار الجانبية المتأخرة للعلاج الإشعاعي مزيدًا من العلاج للتخفيف من حدتها. من المهم استخدام علاج مستمر مثل العلاج بالأكسجين عالي الضغط (HBOT) لتعزيز استجابة الجسم للشفاء وتحسين استجابة الجسم للأضرار الإشعاعية. وبدون رعاية إضافية، يمكن أن تتحول بعض الآثار الجانبية للإشعاع مثل الحروق والالتهابات إلى جروح مزمنة غير قابلة للشفاء تؤدي إلى مضاعفات صحية إضافية.