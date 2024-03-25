الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

المفتي يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل  الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وفدًا رفيع المستوى من الطائفة الإنجيلية المصرية برئاسة القَس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر؛ لتقديم التهنئة بمناسبة قُرب حلول عيد الفطر المبارك.

txt

هل يجوز مسك المصحف دون وضوء؟.. دار الإفتاء تجيب

المفتي: هذه اللقاءات هي نموذج للأخوة الصادقة والمحبة بين جناحَي مصر

وأكد المفتي خلال اللقاء أن مثل هذه اللقاءات هي نموذج للأخوة الصادقة والمحبة بين جناحَي مصر، وتعبِّر بصدق عن مدى التلاحم بين أبناء الوطن الواحد والمودة والتكامل بين المؤسسات الدينية المصرية من أجل رفعة وطننا الحبيب واستقراره.

وأضاف فضيلته أننا في أشد الحاجة إلى تعميق هذا الترابط والتكامل والتعاون من أجل أن نجتاز ما تواجهه مصرنا الحبيبة من تحديات، معربًا عن اعتزازه الكبير بزيارة وتهنئة الدكتور القَس أندريه زكي والوفد المرافق له بعيد الفطر المبارك.

من جانبه قال الدكتور القَس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: "نهنئ فضيلة المفتي والمصريين جميعًا بعيد الفطر المبارك، ونعتز كثيرًا بعلاقة المحبة الصادقة من القلب مع مفتي الديار المصرية"، مضيفًا أن دار الإفتاء تلعب دَورًا رئيسيًّا في تأصيل الوسطية والاعتدال والحفاظ على السلام المجتمعي، من خلال مكانتها ومهمتها التنويرية للمصريين.

وعبَّر رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر عن ثقته بقدرة الإرادة السياسية وبالتعاون بين مؤسسات الدولة المصرية في تجاوز التحديات التي يواجهها وطننا للعبور إلى بر الأمان وتحقيق مزيد من الاستقرار.

IMG-20240325-WA0027
IMG-20240325-WA0027
IMG-20240325-WA0026
IMG-20240325-WA0026
IMG-20240325-WA0025
IMG-20240325-WA0025
الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية هيئات الإفتاء في العالم الطائفة الإنجيلية المصرية الق س الدكتور أندريه زكي الطائفة الإنجيلية بمصر

الأكثر قراءة

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

روح حبيبة الشماع تنتظر القصاص.. مفاجآت في مأساة فتاة الشروق مع سائق أوبر

ارتفاع سعر الدولار في البنوك يدفع الذهب للصعود بالأسواق المحلية

"العيلة الكبيرة".. بدء طهو طعام إفطار المطرية (صور)

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟