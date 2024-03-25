الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

لأول مرة.. سعد العود يشارك في ليالي الأوبرا الرمضانية الأربعاء المقبل

سعد العود
سعد العود

تتواصل أنشطة الثقافة المصرية خلال الشهر المعظم، حيث تقدم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن سهراتها الرمضانية حفلًا للمغني والعازف سعد العود وفرقته، والذي يشارك لأول مرة بالفعاليات، وذلك في التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر أعمال الموسيقى العربية التي يؤديها سعد العود بأسلوبه الخاص منها: لا مش أنا اللي أبكي ، كل ده كان ليه ، في يوم و ليلة ، يا دنيا يا غرامي ، توبة ، شغلوني، كنت فين، من قد ايه كنا هنا، مضناك، امتى الزمان ، مشغول عليك مشغول، غالي عليّا، سواح، على حسب وداد، زي الهوى ، العيون السود ، أهواك، حنين ، الليلة الكبيرة ، أمل حياتي".

يذكر أن سعد العود تميز في الغناء العربى والعزف على آلة العود مما أدى إلى اقتران اسمه بها وقدم هذا اللون الفني بمختلف اللهجات، وسعى لإحياء كلاسيكيات الموسيقى العربية وتقديمها برؤيته الخاصة محافظًا على هويتها الشرقية، إلى جانب مزيج جمع الموسيقى المعاصرة وآلة العود والتي لاقت الإعجاب.

دار الاوبرا المسرح المكشوف اعمال الموسيقى العربية آلة العود فعاليات الأوبرا في رمضان

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