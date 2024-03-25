الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إلغاء المؤتمر الصحفي للمنتخب التونسي قبل مواجهة نيوزيلندا

تونس وكرواتيا
تونس وكرواتيا

تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي للمنتخب التونسي، الذي كان مقررا انعقاده اليوم الإثنين قبل مواجهة نيوزيلندا، ببطولة كأس عاصمة مصر، وذلك عقب اعتذار المدير الفني لنسور قرطاج منتصر الوحيشي عن الحضور.

موعد مباراة منتخب تونس ونيوزيلندا على المركز الثالث والرابع بكأس عاصمة مصر 

ويلتقي المنتخب التونسي مع نظيره النيوزيلندي، في تمام العاشرة مساء غد الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس عاصمة مصر الدولية الودية، المقامة حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسيقام مؤتمر المنتخب الكرواتي استعدادا للمباراة النهائية في السادسة مساء اليوم، وكذلك مؤتمر المنتخب النيوزيلندي استعدادا لمواجهة تحديد صاحب المركز الثالث في الثامنة والنصف مساء اليوم، بفندق St. Regis Almasa بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب نيوزيلندا، استهل مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، بالهزيمة أمام المنتخب الوطني الأول بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، من ضربة جزاء.

بينما تلقى منتخب تونس الهزيمة على يد كرواتيا، عن طريق ضربات الجزاء بنتيجة 5/4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومن جانب أخر، قررت الشركة المتحدة للرياضة، إقامة حفل خاص على هامش المباراة النهائية من بطولة كأس عاصمة مصر، بين منتخبي مصر وكرواتيا.

ويحيي الفنان تامر حسني، حفل المباراة النهائية وذلك في تمام الثامنة والنصف مساء غدا الثلاثاء.

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