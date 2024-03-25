حسن شحاتة: التعاون مع أكثر من 670 مركز تدريب لإعداد عمالة ماهرة

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، بحضور د.أحمد الجوهري، مساعد وزير الصحة للتعليم الفني والتدريب.

وشهد اللقاء، بحث ومناقشة مجموعة من البرامج والمناهج المتخصصة، المُرتبطة بملف الصحة، والتي سيتم تدريسها للمُتدربين في مشروع" مهني 2030"،الذي تم إطلاقه منتصف شهر يناير 2024 الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

مشروع مهنى 2030

ومن بين هذه البرامج والمناهج الخاصة بملف الصحة تحددت في 5 مهن هي:مُساعد خدمات صحية،وجليس مريض،وجليس مُسن، وجليس أطفال، ومُساعد رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة..يُشار هنا إلى أن لقاء "الوزير" اليوم مع مُمثل وزارة الصحة، يأتي في إطار تواصل وزارة العمل مع الجهات والوزارة ذات الإهتمام المُشترك في مجال التدريب المهني.

ويُعلن وزير العمل في كل إجتماعاته الخاصة بـ"مهني 2030"،عن طموحه بالإعلان عن مُخرجات ونتائح لهذا "المشروع" مع إحتفالات الدولة المصرية بعيد العمال "مايو المُقبل".

أهداف مشروع مهنى 2030

وجدد وزير العمل خلال اللقاء على الـ7 أهداف لمشروع "مهني 2030"،وهي:1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد “135، 136، 137، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003..2- الإرتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي..3-القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..4- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب "..6- يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب، واستهداف العمل مع أكثر من 670 مركز تدريب مهني خاص..7- اعتماد المُدربين في كافة المِهن التي يحتاجها سوق العمل،واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.

منظومة التدريب المهنى

وبحسب بيان صحفي اليوم، يأتي اللقاء مع مُمثل وزارة الصحة، تنفيذًا لخطاب ارسله وزير العمل حسن شحاتة إلى د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، جاء فيه:" أنه في إطار قيام وزارة العمل بتطوير منظومة التدريب المهني، وتفعيل دورها في تنمية مهارات الشباب،وتلبية سوق العمل بالداخل والخارج بالاحتياجات الفعلية من المِهن والمهارات اللازمة لها، وإعداد عِمالة مصرية ماهرة وفقًا للمعايير العالمية للمهارات والجدارات، وحيث إن بعض المِهن التي تدخل ضمن الخدمات الصحية تُعتبر من المهن الهامة، والتي تتزايد أهميتها بصفة مُستمرة ويحتاجها سوق العمل، بما يستلزم معه تحديد أهم البرامج التدريبية والقياسات والجدارات اللازمة لممارستها وكذلك وضع ضوابط لمَنح شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة لهذه المهن، بما لا يتعارض مع إختصاصات وزارة الصحة الموقرة والقوانين المنظمة لتلك المهن،لذا كان من الأهمية حضور مُمثل عن وزارة الصحة،لمناقشة هذا التعاون ".

حضر اجتماع اليوم د. أحمد الجوهري مستشار وزير الصحة، ومن أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع: أسامة فرج مستشار الوزارة للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجية،وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير العمل،وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل،ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030، ومحمد الهواري مدير عام إدارة شئون تراخيص مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني،ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني، ود. فاطمة عبد القادر باحث بالإدارة العامة لتراخيص المراكز الخاصة، ورباب عبد الله باحث بالإدارة العامة لتراخيص المراكز الخاصة، وآية مدحت عضو اللجنة التنفيذية،والمهندسة انتصار علي عضو اللجنة التنفيذية..