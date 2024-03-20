الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ندوتان للتوعية بحقوق المرأة وحقوق العمال فى سوهاج

ندوة مديرية العمل
ندوة مديرية العمل بسوهاج

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، ندوتين للتوعية ناقشت موضوعات تكافؤ الفرص للمرأة، وحقوق العمال وواجباتهم وفقًا لقانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك بمدرسة النيل الخاصة بدار السلام، ومدرسة النور الخاصة بطما.

التمكين الاقتصادى للمرأة

تطرقت الندوة إلى مناقشة حقوق المرأة والتمكين الاقتصادي لها في ظل استراتيجية الدولة المصرية، وكذلك أحكام تشغيل النساء وفقًا للمواد من 88 حتي 97 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وقرارات وزير العمل 44، 45 لسنة 2021 الخاصة بتشغيل النساء والأعمال المحظورة عليها، كما تناولت الندوات حقوق المرأة العاملة في إجازة الوضع وشروطها وكيفية استحقاقها، وكذلك حقوق العمال وواجباتهم، ومن أهمها الحق في الأجر الذي لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور بمبلغ 3500 جنيه شهريا اعتبارا من أول يناير 2024، والحق فى عقد عمل والإجازات والتأمين الصحي والاجتماعي، والتزامات العمال بتأدية العمل، واتباع تعليمات صاحب العمل والمحافظة على أسرار العمل وغيرها من الواجبات.

تكثيف الندوات العمالية

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الندوات العمالية للتوعية بحقوق العمال وواجباتهم وحقوق المرأة وتكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين فى أماكن العمل والحقوق والواجبات، والتواجد المستمر بين العاملين بالمنشآت، وتوعيتهم وفقًا لأحكام القانون، وأضاف مدير المديرية أنه جرى تنفيذ الندوتين في قطاع التعليم الخاص للتأكيد على تنفيذ الضوابط الواردة في القانون.

كما جرى خلالهما التأكيد على حقوق المرأة فى إجازة الوضع لمن أمضت 10 أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر وحظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع التي مدتها 90 يوما، وحقها في فترة راحة للرضاعة مدتها ساعة وغير ذلك من حقوق المرأة، وحاضر في الندوتين محمود رياض مدير مكتب عمل دار السلام، وشرف الدين يوسف مفتش العمل بدار السلام، وعيد عبده وسيد همام مفتشي العمل بطما، بحضور مسئولي الإدارة ومسئولي الموارد البشرية والعاملين بالمدرستين.

مديرية العمل محافظة سوهاج تكافؤ الفرص قانون العمل التمكين الاقتصادي

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