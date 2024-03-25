كيف تنجح مصر في زيادة حجم صادراتها ؟

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق للشؤن التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إن تحقيق الزيادة في حجم الصادرات المصرية يعتبر هدفًا إستراتيجيًا مهمًا للاقتصاد المصري، حيث يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن في الميزان التجاري من أجل تحقيق هذا الهدف، هناك عدة عوامل وإستراتيجيات يجب أخذها بعين الاعتبار.

وأضاف "شعير" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يجب على مصر تعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية من خلال رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات المصدرة وتقديمها بأسعار تنافسية.

وأوضح أنه من المهم تنويع مصادر الصادرات لتقليل الاعتماد على منتج أو سوق معين، وذلك من خلال تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة، التكنولوجيا، والزراعة.

وأكد أنه ينبغي تحسين البنية التحتية للتصدير مثل الموانئ والجمارك لتسهيل عمليات الصادرات وتقليل التكاليف والتأخيرات.

وأوضح أنه يجب على مصر البحث عن فرص جديدة للتصدير في أسواق جديدة وتوسيع شبكة العملاء الدولية، مشيرًا إلى أنه من المهم الاستثمار في حملات الترويج والتسويق الدولية للتعريف بالمنتجات المصرية وجذب المزيد من العملاء والشركاء التجاريين.

وأكد أنه يجب على مصر الاستثمار في الابتكار والبحث والتطوير لتطوير منتجات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات الأسواق الدولية وتزيد من جاذبية المنتجات المصرية.

وأوضح أنه يمكن لمصر تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى لتسهيل التدفق التجاري وتوسيع فرص التصدير إلى أسواق جديدة.

وأشار إلى أنه يمكن للحكومة دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة صادراتها من خلال توفير التمويل والتدريب والدعم الفني.

وأوضح أنه يجب على مصر الاستثمار في التعليم والتدريب لتأهيل القوى العاملة وتوفير الكفاءات اللازمة لتحسين جودة وكفاءة الإنتاج والصادرات.

وأشار إلى أنه ينبغي على مصر متابعة الاتفاقيات التجارية الدولية والاستفادة منها لتسهيل عمليات التصدير وتقليل الحواجز التجارية.

وأوضح أنه يجب على الحكومة تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيض التكاليف لتشجيع الاستثمارات وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أنه بهذه الإستراتيجيات والإجراءات يمكن لمصر تحقيق نجاح في زيادة حجم الصادرات المصرية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.