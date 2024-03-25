الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

كيف نجحت صناعة التأمين فى جذب الاستثمارات الأجنبية؟

محمد حسن عضو مجلس
محمد حسن عضو مجلس الاتحاد المصري للتأمين

قال محمد حسن فرغلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن صناعة التأمين في مصر تعتبر واحدة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، ولعبت دورًا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. وتمكنت صناعة التأمين في مصر من جذب الاستثمارات الأجنبية بفضل الإجراءات والسياسات التي تم اتخاذها لتعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير الحماية للمستثمرين الأجانب.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يعتبر الاستثمار الأجنبي مرتبطًا بالمخاطر المالية التي يمكن أن تؤثر على استمرارية الاستثمار، وبوجود نظام تأمين فعال، يمكن للشركات الأجنبية الحصول على حماية ضد هذه المخاطر، مما يعزز الثقة ويشجع على زيادة الاستثمارات.

وأشار إلى أنه يمكن لشركات التأمين تقديم حلول مخصصة للمستثمرين الأجانب لحمايتهم من المخاطر المتعلقة بالتقلبات الاقتصادية والكوارث الطبيعية. وأوضح أن توفير خدمات التأمين الفعالة يمكن أن يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وجذب مزيد من رءوس الأموال الأجنبية، ووجود تأمين صحي وتأمين على الأصول والممتلكات يخلق بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين.

 وأوضح أن توفير خدمات التأمين الفعالة يمكن أن يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وجذب مزيد من رءوس الأموال الأجنبية. وجود تأمين صحي وتأمين على الأصول والممتلكات يخلق بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين.

وأشار إلى أن توفير حلول تأمينية متطورة وموثوقة يساهم في بناء ثقة المستثمرين في القطاع المالي للدولة، مما يعزز الاستقرار المالي ويجذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية.

وأوضح أن صناعة التأمين تلعب دورًا حيويًا في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير حماية وثقة للمستثمرين الأجانب، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن صناعة التأمين في مصر قد نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال عدة عوامل وإجراءات تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رءوس الأموال الأجنبية.

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