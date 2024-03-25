مع بداية التعاملات الصباحية في يوم الأثنين 25 مارس 2024 شهدت اهتمامًا متزايدًا من قبل المواطنين الذين كانوا يبحثون عن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن، حيث لوحظ تراجع ملحوظ في الأسعار خلال هذه الفترة، مصاحبًا ذلك زيادة في الإفراجات الجمركية عن الأعلاف في الموانئ.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 25-3-2024 في بورصة الدواجن

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير سعر الفراخ اليوم الاثنين.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 25-3-2024

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأثنين ما بين 95 إلى 96 جنيهًا للكيلو، مع إضافة هامش ربح يتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات على الكيلو لتغطية تكاليف التجارة والنقل وغيرها.

أما بالنسبة لأسعار البانيه، فقد سجلت في الأسواق الشعبية ما بين 225 و230 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعر كيلو الأوراك 125 جنيهًا، وسعر كيلو صدور الدجاج 155 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأثنين 25-3-2024

وفيما يخص أسعار لحم الفراخ الساسو، فقد سجلت بين 113 و114 جنيهًا للكيلو، بينما كان سعر لحم الفراخ البلدي حوالي 89 جنيهًا للكيلو، وسجلت أيضًا أسعار لحم أمهات الفراخ البيضاء بحوالي 89 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط والحمام اليوم الأثنين 25-3-2024

أما بالنسبة لأسعار البط والحمام، فسجل سعر كيلو البط البلدي حوالي 140 جنيهًا، وأسعار جوز الحمام حوالي 144 جنيهًا، وكان سعر الأرانب حوالي 130 جنيهًا للكيلو، أما سعر البط المجمد فبلغ حوالي 125 جنيهًا للكيلو.

وفيما يتعلق بأسعار البيض، فقد بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأثنين ما بين 150 و160 جنيهًا للمستهلك، بينما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جنيهًا في البورصة و155 جنيهًا للمستهلك، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 160 جنيهًا في البورصة و165 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الأعلاف اليوم الأثنين 25-3-2024

سجلت أسعار علف بادي اليوم الأثنين 25000 جنيه.

سجلت أسعار علف نامي اليوم الأثنين24700 جنيه.

سجلت أسعارعلف ناهي اليوم الأثنين 24600 جنيه.

سجلت أسعارعلف بادي نامي اليوم الأثنين24000 جنيه.

سجلت أسعارعلف بياض 14 اليوم الأثنين 21700 جنيه.

سجلت أسعارعلف بياض 16 اليوم الأثنين 22200 جنيه.

سجلت أسعارعلف بياض 18 اليوم الأثنين 22500 جنيه.