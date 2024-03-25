الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بضربة روسية عالية الدقة.. تضرر البنية التحتية للطاقة وانقطاع الكهرباء بـ «أوديسا»

قصف روسي على أوكرانيا
قصف روسي على أوكرانيا

أعلن رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا أوليغ كيبر أن البنية التحتية للطاقة في أوديسا بأوكرانيا تعرضت للضرر، بضربة روسية عالية الدقة، مما تسبب بانقطاع الكهرباء عن بعض مناطق المدينة.

وكتب كيبر على "تلجرام": "هناك أضرار في البنية التحتية للطاقة، ولا يوجد كهرباء في جزء من أوديسا".

وأفادت الدفاع الروسية يوم الأحد بأن قواتها الجوية نفذت ليلا ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة، لمنشآت أوكرانية للطاقة الكهربائية وصناعة الغاز ومواقع لتجميع واختبار القوارب المسيرة.

وبدأت القوات المسلحة الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
 

الأكثر قراءة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

عاجل.. تفاصيل لقاء شيخ الأزهر والأمين العام للأمم المتحدة

عاجل.. حزب الله يعلن شن 8 هجمات عسكرية على مواقع إسرائيلية خطيرة

"الحوثى" تطالب بخفض صادرات النفط لأوروبا وواشنطن إلى النصف

بديل إمام عاشور أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

عاجل.. متحدث "الوزراء" يعلن خبرًا سارًا بشأن أسعار السلع فى الأيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الله يعلن استهداف مبنى تموضع جنود الاحتلال بمستعمرة المطلة شمال فلسطين

العشائر الفلسطينية: الاحتلال يواصل اغتيال منتسبي اللجان التي تؤمن المساعدات انتقامًا منهم

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ