الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إصابة طفلين برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أصيب طفلان فلسطينيان بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت "مع إصابة بالرصاص الحي لطفل (16 عاما) بالساق من قرية قفين (شمال شرق طولكرم)" ونقلته إلى المستشفى.

وفي حادثة منفصلة، قالت إن طواقمها تعاملت مع "إصابة لطفل يبلغ من العمر 14 عاما بالرصاص الحي بالقدم" خلال مواجهات شهدتها بلدة بيت فوريك شرقي مدينة نابلس، ونقلت المصاب إلى المستشفى.

وأشارت الجمعية إلى "احتجاز مركبة الإسعاف على حاجز بيت فوريك والشاب المصاب" قبل التنسيق مع الصليب الأحمر الدولي لإخلاء سبيلهما.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 صعد الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة مخلفا 450 قتيلا ونحو 4 آلاف و750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية. 

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