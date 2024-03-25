الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بوتين: على روسيا تعزيز مصالحها بغض النظر عن محاولات الغرب تشويه كل شىء

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأحد، إنه يتعين على روسيا تعزيز مصالحها الخاصة، بغض النظر عن الطريقة التي يحاول بها الغرب تشويه كل شيء لصالحها.

وأضاف بوتين- في مقابلة لمشروع بلجراد الوثائقي أجراها المدير العام لوكالة تاس الروسية أندريه كوندراشوف- أن "كل شيء يتكشف دائمًا حصريًا لمصالحهم الغربية الخاصة.. يجب أن نأخذ ذلك في الاعتبار ونتصرف بناءً على مصالحنا بالطبع.. لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أنهم قادرون على قلب أي موقف رأسًا على عقب لصالحهم، يجب أن نفعل ذلك بطريقة تلبي مصالح روسيا".

وعلى سبيل المثال، استذكر بوتين كيف كان رد فعل الغرب على الأحداث في يوغوسلافيا عام 1999 والوضع الذي تطور في أوكرانيا بعد عام 2014.

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