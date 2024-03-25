الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. وفاة 11 شخصا فى هجوم لتنظيم داعش بسوريا

تنظيم داعش
تنظيم داعش

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 11 من جامعي الكمأة في هجوم نسب إلى تنظيم داعش في بادية الرقة، المعقل السابق للتنظيم المتطرف.

وقال المرصد في بيان إن مقتلهم جاء "نتيجة تفجير لغم بسيارة كانت تقل عددا منهم، أثناء رحلة البحث عن الكمأة في بادية الحمى في الرقة بشمال سوريا.

وأضاف: "تبع التفجير هجوم لعناصر تنظيم داعش بالأسلحة الرشاشة على تجمع للسيارات لباحثين عن الكمأة".

وأوضح المرصد الذي يتخذ مقرا في بريطانيا لكن له شبكة واسعة من المصادر في سوريا، أن الهجوم أسفر أيضا عن خطف 3 أشخاص.

رغم المخاطر وتحذيرات السلطات الأمنية، يقبل مئات من السوريين المدنيين والعسكريين على جمع الكمأة في مناطق صحراوية شاسعة نظرا لارتفاع أسعارها في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعصف بالبلد بعد 13 عاما من النزاع الدامي.

وسيطر تنظيم داعش على أجزاء واسعة من سوريا اعتبارا من عام 2014، قبل إعلان هزيمته في مارس 2019 على يد تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة وقوات سوريا الديموقراطية التي يمثل الأكراد عمودها الفقري.

رغم هزيمته، تنتشر خلايا التنظيم الإرهابي عبر البادية السورية حيث تنفذ بانتظام هجمات دامية، خاصة خلال موسم الأمطار، بين فبراير وأبريل، وهو الوقت الوحيد من العام الذي يمكن فيه جمع الكمأة.

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