الحكومة: أسعار السلع لن تتأثر بارتفاع أسعار الوقود

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، حقيقة أن تؤثر ارتفاع أسعار الوقود على أسعار السلع، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود سيوازنه انخفاض سعر العملة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "السلع كانت تسعر على أساس السوق الموازية، ولكننا خلال الفترة الماضية سعر الدولار انخفض وبالتالي سيتم السيطرة على الأمور بشأن أسعار السلع".

وتابع: "هناك جهود عديدة تقوم بها الدولة لخفض الأسعار ولاداعي للقلق ولن ترتفع الأسعار متأثرة بارتفاع أسعار الوقود، بدرجة كبيرة بل بالعكس الحكومة تعمل على خفض الأسعار بضخ المزيد من السلع في الأسواق".

وواصل: "سعر الدولار وصل في السوق الرسمي 46 جنيها وهو ما يؤثر بشكل أساسي على انخفاض أسعار السلع".

وأكد المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، أن أسعار السلع محل اهتمام ومتابعة يومية من رئيس الوزراء، ولدينا توقعات بخفض المزيد من الأسعار في ظل ضخ المزيد من السلع.

وعن موعد انتهاء أزمة السكر، أكد أنه بعد الموافقة على استيراد مليون طن، ستشهد الأيام القليلة المقبلة، ضخ 300 ألف طن من السكر، متابعا: " كلما عملت الدولة على توفير مخزون أكبر كان هناك ضبط لأسعار السلع الأساسية.