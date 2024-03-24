الحكومة تكشف موعد انتهاء أزمة السكر

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، عن موعد انتهاء أزمة السكر، مؤكدا أنه بعد الموافقة على استيراد مليون طن، ستشهد الأيام القليلة المقبلة، ضخ 300 ألف طن من السكر.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه كلما عملت الدولة على توفير مخزون أكبر كلما كان هناك ضبط أسعار السلع الأساسية.

وتابع: "السكر من الممكن هو إحدي السلع التي سيتم تكوين مخزون استراتيجي منها".

وأكد المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، أنه سيتم الاتفاق على خفض الأسعار بعد اجتماع الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية والمصنعين.

وذكر أن هناك 3 أو 4 سلع أساسية على رأسها السكر، والسلع التي تشهد أهمية خاصة في السوق مثل الذرة والقمح وهي أمور محل الدراسة في الحكومة.

وأضاف: "الدولة لديها بالفعل مخزون استراتيجي من بعض السلع، وتوجيه اليوم يخص السلع التي لا يوجد للدولة دور كبير في توزيعها، والسلع الحرة لغير المواطنين الحاصلين على بطاقات التموين".

وأوضح أنه لا يوجد قلق من المخزون الاستراتيجي للسلع داخل بطاقات التموين، ولكن نتحدث عن السلع بصفة عامة، مضيفا أن هناك تنسيقا على المستويات من الأجهزة المعنية، وعلى رأسها وزارة التموين ووزارة الزراعة، سيتم العمل على بدء بناء وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية عبر استيرادها من الخارج، في حالة عدم توافر المخزون من السوق المحلية.