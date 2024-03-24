أحمد داش: مشاهد عصام الجن كلها ارتجال وضحك

علّق الفنان أحمد داش، على وجود صاحب "هاكر" معه في كل مسلسل، قائلًا: "مش عارف أنا أول مرة أخد بالي".

وقال داش إنه كان سعيدًا بالعمل مع الفنان وليد المغازي الذي لعب دور "عصام الجن" في مسلسل "مسار إجباري"، متابعًا: "شاب شاطر جدًا وعنده إضافات لذيذة جدًا في المشاهد".

وأضاف "داش" خلال حوراه لبرنامج "الراديو بيضحك" على "راديو 9090": "فكرة النص فرخة كانت بتاعة وليد".

فيما أكد الفنان عصام عمر خلال الحوار: "مشاهد وليد المغازي كانت جميلة جدًا ودمها خفيف وكلها ارتجال وضحك".