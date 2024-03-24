الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد داش: مشاهد عصام الجن كلها ارتجال وضحك

أحمد داش
أحمد داش

علّق الفنان أحمد داش، على وجود صاحب "هاكر" معه في كل مسلسل، قائلًا: "مش عارف أنا أول مرة أخد بالي".

وقال داش إنه كان سعيدًا بالعمل مع الفنان وليد المغازي الذي لعب دور "عصام الجن" في مسلسل "مسار إجباري"، متابعًا: "شاب شاطر جدًا وعنده إضافات لذيذة جدًا في المشاهد". 

وأضاف "داش" خلال حوراه لبرنامج "الراديو بيضحك" على "راديو 9090": "فكرة النص فرخة كانت بتاعة وليد".

فيما أكد الفنان عصام عمر خلال الحوار: "مشاهد وليد المغازي كانت جميلة جدًا ودمها خفيف وكلها ارتجال وضحك".

أحمد داش عصام عمر مسلسل مسار اجباري مسار اجباري الراديو بيضحك

مواد متعلقة

مسلسل مسار إجباري الحلقة 14.. أحمد داش وشقيقه يعثران على أدلة قتل حبيبة

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث "الوزراء" يعلن خبرًا سارًا بشأن أسعار السلع فى الأيام المقبلة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

بديل إمام عاشور أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

موعد انتهاء المنخفض الجوى فى مصر.. الحرارة سترتفع إلى 30 درجة مئوية

حسام حسن يكشف عن 4 أسماء على رادار منتخب مصر فى معسكر يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

صور

دورة المتحدة الرمضانية

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الله يعلن استهداف مبنى تموضع جنود الاحتلال بمستعمرة المطلة شمال فلسطين

العشائر الفلسطينية: الاحتلال يواصل اغتيال منتسبي اللجان التي تؤمن المساعدات انتقامًا منهم

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ