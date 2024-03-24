الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد داش: العمل المميز يفرض نفسه ونسعى لكسر حاجز الخوف من الشباب

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

كشف الفنانان أحمد داش وعصام عمر، عن كواليس التحضير لمسلسل "مسار إجباري" وفكرته، وقال عصام عمر: "البداية الشركة المتحدة تواصلت معي وقالوا عاوزين نعمل حاجة لرمضان وكانت حاجة حلوة جدًا".

وأضاف عمر خلال حوراه لبرنامج "الراديو بيضحك" على "راديو 9090": "قابلت أحمد داش بعدها وبدأنا نفكر في فكرة للمسلسل".

وتابع: "مكنش في سكريبت في البداية وبحثنا عن عدة أفكار".

وعن المنافسة في موسم رمضان القوي وسط نجوم كبار، قال أحمد داش: "أتمنى نكسر هذا النمط في مصر، مثل موضوع الكرة في مصر يبقى عنده 24 سنة ونقول عليه ناشئ صاعد وأحسن لاعب في العالم أصلا عنده 24 سنة".

وأردف: "الخوف من الشباب الصغير موجود، لكن العمل المميز يفرض نفسه بأي ممثل سواء كان شابًا أو غيره، إحنا متحمسين لكسر هذا الخوف".

أحمد داش عصام عمر مسلسل مسار اجباري مسار اجباري راديو 9090 الراديو بيضحك

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