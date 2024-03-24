أحمد داش: العمل المميز يفرض نفسه ونسعى لكسر حاجز الخوف من الشباب

كشف الفنانان أحمد داش وعصام عمر، عن كواليس التحضير لمسلسل "مسار إجباري" وفكرته، وقال عصام عمر: "البداية الشركة المتحدة تواصلت معي وقالوا عاوزين نعمل حاجة لرمضان وكانت حاجة حلوة جدًا".

وأضاف عمر خلال حوراه لبرنامج "الراديو بيضحك" على "راديو 9090": "قابلت أحمد داش بعدها وبدأنا نفكر في فكرة للمسلسل".

وتابع: "مكنش في سكريبت في البداية وبحثنا عن عدة أفكار".

وعن المنافسة في موسم رمضان القوي وسط نجوم كبار، قال أحمد داش: "أتمنى نكسر هذا النمط في مصر، مثل موضوع الكرة في مصر يبقى عنده 24 سنة ونقول عليه ناشئ صاعد وأحسن لاعب في العالم أصلا عنده 24 سنة".

وأردف: "الخوف من الشباب الصغير موجود، لكن العمل المميز يفرض نفسه بأي ممثل سواء كان شابًا أو غيره، إحنا متحمسين لكسر هذا الخوف".