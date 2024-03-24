الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

"القومي لثقافة الطفل" يكرم مسيرة محمد التهامي في رابع أيام ليالي "أهلا رمضان"

محمد التهامي
محمد التهامي

يستمر المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف فى إقامة ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

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حيث يتضمن برنامج الأحد 14 رمضان الموافق 24 مارس، تكريم مسيرة الفنان "محمد التهامي"، وذلك بحضور نجله الأستاذ سامح محمد التهامي، والدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير.

 

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والفنان محمد التهامي من مواليد عام ١٩٣٨ وحصل على البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة شعبة التصوير عام ١٩٦٢، وتوفى عام ١٩٩٨، ويعد الفنان محمد التهامي من أهم الشخصيات التي أثرت في مجلة سمير وميكي على مدى سنوات طويلة وقد قضى عمره وأفناه تحت سقف مؤسسة دار الهلال وعمل بكل مجالاتها وكانت له بصمة لا تنسى في كل منها، وشارك في تأسيس مجلة باسم للأطفال عام ٧٦، وشارك برسوماته بدار الغد العربي سلسلة قصص الانبياء للأطفال، كما شارك بمعرض الرسوم الصحفية الدورة الاولى بقصر الفنون عام ١٩٩٤ وبمهرجان الإبداعات التشكيلية الموجهة للطفل بقصر  الفنون عام ١٩٩٥.


جدير بالذكر أن شركة والت ديزني العالمية قامت بتكريمه على دقة رسمه لشخصيات ميكي في فترة الستينيات.

الأعلي للثقافة اهلا رمضان الفنان محمد التهامي الحديقة الثقافية محمد التهامي

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