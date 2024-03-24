عاهل الأردن يهاتف الرئيس الفرنسي بشأن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

طالب عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، بضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء.

في ذات الوقت، حذر جلالته من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، الذي سيفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

الملك عبدالله الثاني، لفت خلال الاتصال، الذي كشف الديوان الملكي الهاشمي الأردني، بعضا من مجرياته، ووصلت "الدستور" نسخة منه: “إلى أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وكوكان الملك شدد على أهمية إدامة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف، مبينا أن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان غزة، تتطلب تحركا فوريا من المجتمع الدولي للحد من تفاقمها".

قضية ورؤية سياسية نحو: إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، كانت مدار لافت في مكالمة الملك والرئيس ماكرون، مبينا أهمية الدور المهم للاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.