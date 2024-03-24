حجازي: العاصمة الإدارية جذبت اهتمام المستثمرين الأجانب

قال المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق، إن العاصمة الإدارية الجديدة في مصر تعتبر واحدة من أبرز المشروعات العملاقة التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية نجحت في جذب اهتمام المستثمرين الأجانب من خلال عدة عوامل مهمة.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن من بين العوامل التي ساهمت في نجاح العاصمة الإدارية هو التركيز على توفير بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة للمستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الحوافز الضريبية والاقتصادية للشركات الراغبة في الاستثمار.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تتمتع بموقع استراتيجي، حيث تعتبر قلب الحياة الاقتصادية والإدارية في مصر، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم مجموعة من المشاريع الضخمة والمتنوعة في مختلف القطاعات مثل العقارات والتكنولوجيا والخدمات، مما يوفر فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين الأجانب.

وبفضل هذه العوامل وعوامل أخرى، نجحت العاصمة الإدارية الجديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق نجاحات كبيرة في تعزيز الاقتصاد المصري وتطوير البنية التحتية في البلاد.

وأوضح أن دور الحكومة المصرية في دعم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة يجب أن يؤخذ بالاعتبار، من خلال اتخاذ سياسات وإجراءات تحفز المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مشاريع متنوعة داخل المدينة الجديدة.

وأشار إلى أن ذلك يُعتبر عاملاً جذبًا للاستثمارات الأجنبية، حيث يحتاج المستثمرون الأجانب إلى أمان واستقرار للاستثمار بثقة في المشاريع الضخمة.

وأوضح أن بفضل هذه العوامل والجهود المبذولة، يمكن القول إن العاصمة الإدارية الجديدة نجحت بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق النمو الاقتصادي، وتعد مثالًا ناجحًا على كيفية تطوير المشاريع الكبرى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار في البلاد.

وأكد أنه بالنظر إلى نجاح العاصمة الإدارية الجديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية، ينبغي على الحكومة المصرية أن تواصل دعم هذا النجاح وتعزيزه من خلال تبني سياسات استثمارية مستدامة وملائمة لتلبية احتياجات المستثمرين وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في المدينة.