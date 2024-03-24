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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إجازات شهر أبريل 2024.. موعد إجازة تحرير سيناء 2025

إجازة
إجازة

بلغ عدد إجازات شهر أبريل 2024  فيما يقرب إلى 11 يوم تقريبًا، حيث يتمتع الموظفون العاملون بالدولة سواء كان القطاع الخاص أو القطاع العام بحوالي 11 يوم إجازة رسمية وعطلات الأسبوعية والتي غالبا ما تكون يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

إجازات شهر أبريل 2024

يتميز شهر أبريل 2024 بتنوع الإجازات به، حيث بلغت عدد أيام الأجازة في هذا الشهر 11 يوم، والتي تنوعت بين مناسبات دينية واجتماعية ووطنية، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية، وهي أيام الجمعة والسبت، فما هي إجازات شهر أبريل 2024 التي سوف يحصل عليها موظفي القطاع الخاص والعام؟

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موعد إجازة عيد الفطر 2024.. وعدد أيام إجازات شهر أبريل

من إجازات شهر أبريل 2024 المتوقعة هي العطلات الأسبوعية، والتي توافق ما يلي:-

  • الجمعة الموافق يوم 5 إبريل 2024 عطلة أسبوعية.
  • السبت الموافق يوم 6 أبريل 2024 عطلة أسبوعية.
  • الاربعاء  الموافق يوم 10 أبريل 2024 إجازة عيد الفطر.
  • الخميس الموافق يوم 11 أبريل 2024 إجازة ثاني أيام عيد الفطر.
  • الجمعة الموافق يوم 12 أبريل 2024 اجازة ثالث أيام عيد الفطر.
  • السبت الموافق يوم 13 أبريل 2024 عطلة أسبوعية.
  • الجمعة الموافق يوم 19 أبريل 2024 عطلة أسبوعية.
  • السبت الموافق يوم 20 أبريل 2024 عطلة أسبوعية.
  • الجمعة الموافق يوم 28 أبريل 2024 عطلة أسبوعية.
  • الخميس الموافق يوم 25 ابريل 2024 عيد تحرير سيناء.
  • الجمعة الموافق يوم 26 ابريل 2024 عطلة أسبوعية.
  • السبت الموافق يوم 27 ابريل 2024 عطلة أسبوعية.

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إجازة تحرير سيناء 2025 

يحتفل الشعب المصري  بعيد تحرير سيناء في يوم 25 أبريل من كل عام، حيث تكون إجازة رسمية، والتي توافق هذا العام يوم االخميس ويحرص الكثير من المواطنين على معرفة الإجازات الشهرية لينظموا رحلاتهم وخروجاتهم في هذا الأيام، والتخطيط لقضاء هذه الإجازات، حيث تكون هذه العطلات إجازات رسمية مدفوعة الأجر في القطاعين العام والخاص.

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