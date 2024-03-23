وزير الرياضة يهنئ ندى مدني بالتأهل إلى أولمبياد باريس في المصارعة النسائية

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للمصارعة، بعد تأهل ندي مدني إلى أولمبياد باريس في المصارعة النسائية.

وتأهلت ندى مدني في وزن -50 كجم بعد فوزها علي اللاعبة النيجيرية 5:7، عقب انتهاء منافسات المصارعة النسائية للمنتخب المصري بالتصفيات الأفرو - أوقيانوسية للمصارعة المؤهلة للألعاب الأوليمبية باريس 2024 بمحافظة الإسكندرية (22-24 مارس).

وقال وزير الشباب والرياضة: "نسير وفق خطط علمية ومنهجية، وهناك تناغم وتوافق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية وكافة الاتحادات الرياضية، وهو ساعد على توفير مناخ رياضي جيد لابطالنا الرياضيين لتحقيق مزيد من الإنجازات والانتصارات للرياضة المصرية".

وصل إلى غانا اليوم السبت الدكتور أشرف صبحي؛ لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر والتى انطلقت بمدينة أكرا فى الثامن من مارس الماضي.

و كان فى استقبال وزير الرياضة سفير مصر فى غانا ايمن الدسوقي واللواء احمد ناصر رئيس الاتحادات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، والدكتور عبد العزيز غنيم رئيس البعثة المصرية المشاركة بدورة الالعاب الأفريقية فى غانا.

وسوف يتواجد وزير الرياضة مع البعثة المصرية لدعمها بعد تحقيقها للعديد من النتائج المتميزةوتصدرها للترتيب العام لمنافسات البطولة، واستلام راية استضافة مصر لمنافسات النسخة الرابعة عشر من البطولة المقرر إقامتها 2027.

وحققت البعثة المصرية الى الان وقبل ختام المنافسات نتائج متميزة باحتلالها قمة الترتيب برصيد "188" ميدالية متنوعة موزعة كالتالى: "100ميدالية ذهبية، 45 ميدالية فضية، 42 ميدالية برونزية ".

وأثنى وزير الرياضة على النتائج المميزة التى حققتها المنتخبات المصرية فى تلك الدورة على الرغم من أن البعثة هى الأقل من حيث عدد المشاركين فى البطولة الحالية عن الدورات السابقة إلا أننا نقترب وبشدة من تحقيق رقم قياسي جديد وتاريخي للرياضة المصرية على مدار الدورات الإفريقية السابقة.

وأرجع الدكتور أشرف صبحي هذا الأداء إلى الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة والرياضيين المصريين والذي يتواكب مع عهده تحقيق الرياضة المصرية للعديد من الإنجازات الرياضية غير المسبوقة على مستوي المنتخبات القومية والفرق بجميع الألعاب الرياضية.