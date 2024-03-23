مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13.. ميمي جمال تخبر أرملة ابنها بأنها إذا دخلت في مرحلة حب جديدة ستأخذ منها بناتها

أخبرت ميمي جمال التي تجسد شخصية فوزية في مسلسل كامل العدد +1، خلال الحلقة 13 زوجة ابنها عمر الذي كان يجسد شخصيته الفنان الراحل مصطفى درويش، بأنها إذا دخلت مرحلة حب جديدة، سوف تأخذ منها بناتها التوأم.

أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13

وتذكرت الفنانة ميمي جمال "فوزية"، خلالا أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13، ابنها الراحل عمر (مصطفى درويش)، ودخلت في نوبة بكاء.

وشهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل كامل العدد مواقف كوميدية وطريفة بين الفنانة دينا الشربيني التي تجسد دور ليلى وبين زوجها الفنانة شريف سلامة الذي يجسد دور الطبيب احمد مختار.

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موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 14

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13 على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا.

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

مسلسل كامل العدد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

أبطال مسلسل كامل العدد

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.