أدى عشرات الالاف صلاتي العشاء والتراويح، مساء اليوم السبت، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقيات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 45 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك ومصلياته المسقوفة.

وذكر شهود عيان أن شرطه الاحتلال قامت بتشديد الاجراءات على أبواب الاقصى وأبواب القدس الرئيسية، وأرجعت مئات الشبان ومنعتهم من الدخول الى الأقصى، بسبب الأعياد اليهودية الذي تبدا اعتبارا من هذه الليلة.

المستعمرون يقتحمون المسجد الأقصي للاحتفال بعيد المساخر اليهودي..غدا

ومن المتوقع أن يشهد المسجد الأقصى، غدا الأحد، اقتحاما مركزيا من قِبل المستعمرين للاحتفال بعيد المساخر اليهودي (بوريم)، وسيمتد الاقتحام الاحتفالي حتى يوم الإثنين، ويهدف الاحتلال لمنع الاعتكاف في المسجد الاقصى المبارك الليلة وغدا لتسهيل حركة المستعمرين داخله.

ويحرم الاحتلال عشرات الآلاف من المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة المقدسة، كما يعيق وصول المواطنين من القدس المحتلة ومن داخل أراضي الـ48 إلى المسجد، عبر الإجراءات العسكرية والحواجز التي ينصبها في محيط البلدة القديمة وعند أبواب "الأقصى".

رغم حصار الاحتلال.. 120 ألف مصلٍ أدّوا صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

والجمعة، أدي الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة وغير المسبوقة المفروضة على المدينة المقدسة ومحيطها.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 120 ألف مُصلٍ أدَّوا، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ خالد أبوجمعة، أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وسيُفشل كل مخططات تهجيره وكسره.

وشدد "أبو جمعة" على أن المسجد الأقصى سيبقى مسجدًا إسلاميًا خالصًا بكل مصلياته وساحاته، وأن الشعب الفلسطيني بحضوره للصلاة في المسجد يُسقط مخططات الاحتلال لتهويده وتهويد مدينة القدس.