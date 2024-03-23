برلمانية: تنفيذ الحكومة مخرجات الحوار الوطني تأكيد على الجدية والمصداقية

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري، إن استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من جانب الحوار الوطني، تأكيد على حرص وجدية الحكومة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا للجدول الزمني المحدد.

وأضافت «سلامة» في تصريحات صحفية لها، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة التكامل والتنسيق مع مجلس أمناء الحوار الوطني، والعمل على ترجمة ما تم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات، وتحويلها إلى خطط تنفيذية بما يسهم في تحقيق المستهدفات فى مختلف القطاعات.

وأوضحت أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تأكيد على جدية الحوار ومصداقيته، الأمر الذي يخلق حالة إيجابية داخل الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت بجدية في المناقشات والفعاليات التي استمرت عدة أشهر وناقشت جميع القضايا وقدمت حلولا وأطروحات قابلة للتنفيذ، لتحقيق المصلحة العامة، دون النظر إلى المصالح الشخصية.

وأكدت أن تنفيذ المقترحات الخاصة بالعمل على تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال، وقيام وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن العديد من التعديلات التشريعية الواردة بتوصيات الحوار الوطنى، يساهم فى حل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب وعدم إرهاقها في رعاية أبنائها المالية.

وأشارت النائبة أمل سلامة إلى أن قيام صندوق رعاية المبتكرين والنوابع التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإطلاق مسابقة «قمة مصر العالمية» يساهم في إعداد جيل من خريجي الجامعات المؤهلين للانطلاق لسوق العمل، فضلا عن تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية، ونظيراتها في مختلف دول العالم، مؤكدة أن إعداد قانون موحد للتعليم قبل الجامعي واستراتيجية تعليمية موحدة، يهدف إلى تطوير المناهج التعليمية، بما ينعكس إيجابيا على المنظومة التعليمية وتحفيز الابتكار والإبداع وربط التعليم بسوق العمل.