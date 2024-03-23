السبت 23 مارس 2024
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سياسي

رئيس لجنة انتخابات المحامين لـ"الدستور": النصاب القانونى اكتمل ولا مخالفات حتى الآن

المستشار محمد عبدالمعطي
المستشار محمد عبدالمعطي

كشف المستشار محمد عبدالمعطي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، عن اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية بمشاركة أكثر من ٣ آلاف محامٍ على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبدالمعطي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": إنه لا توجد أي مخالفات أو معوقات لاحقت العملية الانتخابية التي بدأت في موعدها بشكل سلس.

وأشار إلى أن فرز أوراق الاقتراع سيتم بعد انتهاء التصويت في حضور المناديب عن المرشحين، لكن لن يتم تسليمهم محاضر رسمية من الفرز بل سوف ترسلها اللجان الفرعية إلى اللجنة العامة في كل محافظة ثم إلى اللجنة المركزية في النقابة العامة.

وأكمل: حين الانتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق والبت في أي شكاوى قد تصل، سوف يتم تحديد عقد مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة الرسمية.

فتح باب التصويت بالانتخابات لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة

كانت قد أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين عن فتح باب التصويت بالانتخابات لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى 488 في كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

وتتولى النيابة الإدارية مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا، يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.

ووفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، فإنه يتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية، منهم 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وتقتصر المنافسة على موقع النقيب بين 3 مرشحين هم الأقوى والأوفر حظًا بين الـ15 مرشحا، هم: النقيب الحالي عبدالحليم علام، والنقيب الأسبق سامح عاشور، وعضو مجلس النقابة الحالي والمرشح السابق على منصب النقيب نبيل عبدالسلام، وذلك بعد انسحاب النقيب الأسبق حمدي خليفة من المنافسة رغم أن فرصه في الفوز كانت محدودة.

 اكتمال النصاب القانونى

وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات عن أن عمليات التصويت بدأت فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامٍ أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

وأوضحت اللجنة أن طريقة التصويت تكون باختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف.

ويتسلم الناخب 3 أوراق انتخابية، يختار في الأولى مرشحا وحيدا من قائمة المرشحين على منصب النقيب، ويختار في الثانية ثلاثة أعضاء فقط عن مقعد الإدارات القانونية من إجمالي عدد المرشحين على الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية، ويختار في الثالثة خمسة وعشرين عضوا من المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، محام حر، دون التقيد بمكان معين في اختيارهم سواء محاكم استئنافهم أو محافظاتهم.

وأنهت النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية استعدادها لانطلاق العملية الانتخابية، اليوم السبت، بكافة جزئيات كل نقابة فرعية.

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