السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها بمقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة بورسعيد

اللجنة المُختصة بترشيح
اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات

واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة بورسعيد اليوم السبت الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٤.

وكانت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية كانت قد واصلت أعمالها بمُقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر، يوم السبت الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٤، كما قامت بمُقابلة المُرشحين لرئاسة أسوان وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، يوم الأربعاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٤.

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حصاد أنشطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى أسبوع

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وزير التعليم العالى يعقد اجتماعًا مع العلماء المصريين بفرنسا

في سياق آخر أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 16 مارس حتى 22 مارس، وكان على النحو الآتي:
- اجتمع وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي الجديد 2024 /2025، وخلال اللقاء تم عرض خطة الوزارة للبحث العلمي والمشروعات الجارى العمل بها، وتشمل إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال خطط المعاهد البحثية، كما شهد الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الماضي 2023 /2024.

- ألقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ومُمثل مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو، كلمة جُمهورية مصر العربية أمام المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته (219)، وثمن الوزير التعاون المُثمرة بين مصر ومنظمة اليونسكو، خاصة في ظل صدور قرار خلال الدورة 217 للمجلس التنفيذي للمنظمة بشأن "بنك المعرفة المصري"، مؤكدًا أن مصر سوف تستقبل وفدًا من مسئولي اليونسكو والدول الأعضاء خلال الفترة القليلة القادمة؛ للاطلاع على تطورات تنفيذ مُبادرة بنك المعرفة المصري، وبحث سُبل نقل خبراتها للدول الأعضاء.

الجامعات الحكومية جامعة بني سويف اكاديمية السادات المجلس الأعلى للجامعات التعليم العالي

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