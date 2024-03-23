حصاد أنشطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى أسبوع

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 16 مارس وحتى 22 مارس وكان على النحو الآتي:

1) اجتمع وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي الجديد 2024/2025، وخلال اللقاء تم عرض خطة الوزارة للبحث العلمي والمشروعات الجارى العمل بها، وتشمل إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال خطط المعاهد البحثية، كما شهد الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الماضي 2023/2024.

2) ألقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ومُمثل مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو، كلمة جُمهورية مصر العربية أمام المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته (219)، وثمن الوزير التعاون المُثمرة بين مصر ومنظمة اليونسكو خاصة في ظل صدور قرار خلال الدورة 217 للمجلس التنفيذي للمنظمة بشأن "بنك المعرفة المصري"، مؤكدًا أن مصر سوف تستقبل وفدًا من مسئولي اليونسكو والدول الأعضاء خلال الفترة القليلة القادمة؛ للاطلاع على تطورات تنفيذ مُبادرة بنك المعرفة المصري، وبحث سُبل نقل خبراتها للدول الأعضاء.

3) عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع العلماء المصريين بفرنسا، وخلال الاجتماع، أكد الوزير حرص مصر علي الاستفادة من العلماء المصريين بالخارج والخبرات الكبيرة التى يمتلكونها، وتوظيفها فى تطبيق أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية، والنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمى، وكذا ضرورة فتح قنوات تواصل لتعزيز التعاون مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج من جميع التخصصات.

4) عقد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع د.توحيد شتيوي مؤسس كلية الذكاء الاصطناعي AIvancity، والسيد لوران شيباسيه مدير مكتب العلاقات الدولية بالكلية؛ لمناقشة سبل التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وخلال الاجتماع ناقش الوزير مع الدكتور توحيد شتيوي إمكانية التعاون مع الجامعات المصرية وإدخال برامج جديدة خاصة بمجال الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات، وكذلك عقد درجات مشتركة مع مختلف الكليات الفرنسية.

5) عقد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع عدد من رؤساء الجامعات الفرنسية المختلفة، وذلك علي هامش مشاركته بالدورة 219 للمجلس التنفيذي لليونسكو، وخلال الاجتماع استعرض الوزير الرؤية الإستراتيجية الشاملة للتعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التوسع فى التعاون الدولى مع المؤسسات التعليمية العالمية تأكيدًا لمبدأ المرجعية الدولية، ولزيادة تنافسية التعليم العالى المصرى، لافتًا إلى أن مصر تهدف لتكون مركزا للتعليم بإفريقيا.

6) استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور لان تشينغ رئيس جامعة نانجينغ الطبية الصينية والسيد السفير لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، والوفد المُرافق لهما؛ لبحث سُبل التعاون المُشترك بين الجامعات والمستشفيات الجامعية المصرية والصينية، وخلال الاجتماع أكد الوزير عُمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والصين، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجامعات المصرية ونظيرتها الصينية، وخاصة في المجال الطبي؛ للاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية بين الجانبين.

7) وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضربة جديدة للكيانات الوهمية، حيث أصدر د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "السلام الدولية للتدريب" وفروعها بثلاث عشرة محافظة على مستوى الجمهورية، وجاء قرار غلق المنشأة الوهمية المسماة "السلام الدولية للتدريب" وأفرعها بمختلف أنحاء الجمهورية، لمزاولتها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة.

8) أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة عن فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو" من أجل المرأة في العلم لعام 2024، وذلك بهدف تعزيز مشاركة الشابات المصريات في مجال العلوم، إضافة إلى مكافأة العالمات الشابات الموهوبات في مجالات علوم الحياة، والعلوم الفيزيائية، وكذا علوم الهندسة، والرياضيات، والعلوم الهندسية، وعلوم المعلومات، وعلوم الأرض والكون.

9) ناقش صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مع وفد من سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال، فضلًا عن إتاحة فرص جديدة للمبتكرين من كلا البلدين، كما اتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

10) بدأ صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أولى مراحل تنفيذ المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين التي يتم تنظيمها في ضوء برنامج iclub، تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ بشأن اكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويأتي الهدف من هذا التدريب تعريف منسقي نوادي الابتكار بأهداف وأنشطة برنامج iclubوتدريبهم على كيفية إدارة نوادي الابتكار في المدارس، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لاكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين.